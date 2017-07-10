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    Хамес близок к переходу в «Баварию»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес ближе к переходу в «Баварию», чем в «ПСЖ». Колумбиец намерен покинуть мадридский клуб до начала предсезонного тура по США, в который сливочные отправятся во вторник, 10 июля.

    Ранее СМИ также приписывали интерес к 25-летнему игроку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Интера». Тем не менее, по последним сведениям, мюнхенцы готовы сделать «Реалу» предложение.

    Напомним, что свою карьеру в королевском клубе Хамес начинал в сезоне-2014/15, когда команду возглавлял нынешний главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.

    Источник: AS

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    10.07.2017 14:40
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 10 июля 2017, 17:05

      вторник, блэт, это 11 июля)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 июля 2017, 15:34

      Опять утка, ёпть)))

      2
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