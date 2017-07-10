Хамес близок к переходу в «Баварию»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес ближе к переходу в «Баварию», чем в «ПСЖ». Колумбиец намерен покинуть мадридский клуб до начала предсезонного тура по США, в который сливочные отправятся во вторник, 10 июля.

Ранее СМИ также приписывали интерес к 25-летнему игроку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Интера». Тем не менее, по последним сведениям, мюнхенцы готовы сделать «Реалу» предложение.

Напомним, что свою карьеру в королевском клубе Хамес начинал в сезоне-2014/15, когда команду возглавлял нынешний главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.