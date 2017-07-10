Смолов вместе с ЦСКА отправился в Москву

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, который ранее получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче против ЦСКА (1:1), отправился в Москву.

Смолов полетел в столицу страны из Австрии вместе с игроками ЦСКА. В понедельник форвард должен пройти в Москве процедуру МРТ.

Напомним, ранее представитель Смолова Кахор Муминов заявил, что его клиент чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, но медицинский штаб «быков» отказал нападающему в просьбе сделать МРТ.