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    Смолов вместе с ЦСКА отправился в Москву

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, который ранее получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче против ЦСКА (1:1), отправился в Москву.

    Смолов полетел в столицу страны из Австрии вместе с игроками ЦСКА. В понедельник форвард должен пройти в Москве процедуру МРТ.

    Напомним, ранее представитель Смолова Кахор Муминов заявил, что его клиент чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, но медицинский штаб «быков» отказал нападающему в просьбе сделать МРТ.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2017 00:06
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +161

      adekvat 11 июля 2017, 10:13

      Вот интересно против кого этот жест в исполнении Дзагоева. Ждем коментария Мутко.

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 11 июля 2017, 10:07

      Беги Федька как можешь из Краснодара. Там вон один бывший игрок уже повесился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 10 июля 2017, 11:53

      на халяву покатался...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      ded-53 10 июля 2017, 09:22

      Ну и заголовочек... Я уже думал что он в ЦСКА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 10 июля 2017, 09:19

      У Дзагоева и вид, и жест такие, что, походу, там где-то Еременко на соседнем кресле..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 10 июля 2017, 07:33

      В башке одни опилки!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 июля 2017, 07:23

      зачем держать, смелее нужно своих выпускать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 10 июля 2017, 06:46

      Знакомый жест)))

      2
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:15

      Это жжжж не спроста

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 июля 2017, 04:31

      Заголовок как всегда жжёт!

      3
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