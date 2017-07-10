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Смолов вместе с ЦСКА отправился в Москву

10 июля 2017, 00:06
26

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, который ранее получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче против ЦСКА (1:1), отправился в Москву.

Смолов полетел в столицу страны из Австрии вместе с игроками ЦСКА. В понедельник форвард должен пройти в Москве процедуру МРТ.

Напомним, ранее представитель Смолова Кахор Муминов заявил, что его клиент чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, но медицинский штаб «быков» отказал нападающему в просьбе сделать МРТ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Смолов Федор Дзагоев Алан
Комментарии (26)
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insider_retro
1499634542
Бесподобная почва для слухов и бредятины.....
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zico2205
1499634646
Вот в ЦСКА он и может вырасти в большого форварда...Ему очень нужен жесткий и требовательный тренер...В Краснодаре он чересчур вальяжно себя ведет....Гончаренко - именно такой какой ему и нужен...
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Борз-95
1499635064
Выздоравливай.
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mialkov
1499635107
Здоровья Смолову! А полет в одном самолете с ЦСКА - ничего не значит...
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bset
1499635235
Ну все, это трансфер. Инфа 146%
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Argon
1499637716
Жест Дзагоева и хитрая рожа Смолова. Какая-то недобрая ассоциация в голове Мамаев-Кокорин.
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Томь вперёд
1499650302
Заголовок как всегда жжёт!
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DUMOH
1499658362
Знакомый жест)))
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Добрый Бобер
1499667581
У Дзагоева и вид, и жест такие, что, походу, там где-то Еременко на соседнем кресле..
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ded-53
1499667754
Ну и заголовочек... Я уже думал что он в ЦСКА
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