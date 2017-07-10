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    Червиченко: «Никакое усиление не поможет «Спартаку» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свою точку зрения по поводу низкой активности красно-белых на трансферном рынке этим летом, а также подчеркнул, что даже в случае усиления действующий чемпион России не конкурент «Зениту» в борьбе за титул в новом сезоне.

    «Низкая активность «Спартака» не удивляет. Думаю, некого брать. В оборону из россиян брать некого, а брать иностранцев опасно – не совсем понятно, что будет с лимитом. Впереди все в порядке. Можно, наверное, разве что центр поля укрепить. Насколько могу судить, в «Спартаке» есть две группы, противостоящие друг другу: Каррера и те, кто занимаются селекцией. Думаю, пока еще общий язык не найден. В «Спартаке» люди здравомыслящие и они понимают большую роль везения в чемпионстве.

    А в Лиге чемпионов что делать? Вопросы есть. Бороться с «Зенитом» за чемпионство? «Спартак» и с усилением не сможет бороться, люди трезво понимают это», – сказал Червиченко.

    Источник: ФАН

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    10.07.2017 16:10
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    Комментарии47
    ...
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      Рейтинг: -13

      Popularov 11 июля 2017, 16:23

      Червиченко высказал очень интересную мыль, а главное ПРАВДИВУЮ, которая полностью соответствует сегодняшним реалиям Спартака и Федуна!

      «Думаю, что в «Спартаке» происходит противостояние между «советчиками» и Каррерой.
      Это две группы, которые не могут РАСПИЛИТЬ бюджет.
      Поэтому никаких серьёзных покупок нет, так как не могут найти компромисс.
      Что укреплять «Спартаку»?
      Надо ещё сильнее укрепить судейскую позицию, тогда будет всё великолепно».

      - В прошлом сезоне 2016/17 Федун эту позицию очень укрепил и вот вам результат!
      Такие деньги, нашим арбитрам, не снились даже в самом кошмарном СНЕ!
      Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!

      Спартак и Каррера на международной арене себя НИКАК не проявят, потому что с такой игрой им НЕЧЕГО делать в Лиге чемпионов.
      Загремят под федуновские ФАНФАРЫ, а судейскую позицию УЕФА, Федун укрепить не сможет!
      Пусть только попробует!
      Ему за это хорошенько дадут по рукам и отстранят от участия в европейских турнирах!

      В прошлом сезоне 2016/17 Федун укрепил судейскую позицию и арбитры поставили Спартак на первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит.
      Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне!
      Но судейские скандалы будут!
      В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места.

      -2
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 11 июля 2017, 12:48

      этот боров никак не успокоится, работнищщек!

      0
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      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 11 июля 2017, 11:27

      думаю,шансы равны у обеих команд - на стороне Зенита сильный европейский тренер и возможность покупки нужных игроков-практически неограниченная,у СПАРТАКА - сыгранность состава...

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 11 июля 2017, 05:41

      Газпром скупая русских и купит ужесточение лимита. И не введёт видеоповторы.

      2
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 10 июля 2017, 22:33

      Капец он обидчевый, всю жизнь теперь будет про Спартак всякие гадости писать!

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 10 июля 2017, 22:24

      Зеня возьми себе в"команду" этого козла - он ваше "счастье".

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 10 июля 2017, 19:57

      Мнение врага-не интересно.

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 10 июля 2017, 19:47

      Они и в прошлом сезоне пальцы гнули,а в итоге даже серебро просрали.

      4
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      Рейтинг: +57

      sajra 10 июля 2017, 19:34

      мнение этого ид..та ни кому не интересны.............................

      3
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      Рейтинг: +415

      radga > sajra 10 июля 2017, 22:21

      Эти твари на "Бомбардире" специально травят нас (болел СПАРТАКА) высказываниями этого КОЗЛА - не реагируйте на "фэйки" и он скоро пропадет...... .

      0
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      Рейтинг: +151

      rerih 10 июля 2017, 19:20

      Будет интересно позырить на это противостояние..., но мне кажется загнул))

      0
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