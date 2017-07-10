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  • Червиченко: «Никакое усиление не поможет «Спартаку» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство»

Червиченко: «Никакое усиление не поможет «Спартаку» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство»

10 июля 2017, 16:10
50

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свою точку зрения по поводу низкой активности красно-белых на трансферном рынке этим летом, а также подчеркнул, что даже в случае усиления действующий чемпион России не конкурент «Зениту» в борьбе за титул в новом сезоне.

«Низкая активность «Спартака» не удивляет. Думаю, некого брать. В оборону из россиян брать некого, а брать иностранцев опасно – не совсем понятно, что будет с лимитом. Впереди все в порядке. Можно, наверное, разве что центр поля укрепить. Насколько могу судить, в «Спартаке» есть две группы, противостоящие друг другу: Каррера и те, кто занимаются селекцией. Думаю, пока еще общий язык не найден. В «Спартаке» люди здравомыслящие и они понимают большую роль везения в чемпионстве.

А в Лиге чемпионов что делать? Вопросы есть. Бороться с «Зенитом» за чемпионство? «Спартак» и с усилением не сможет бороться, люди трезво понимают это», – сказал Червиченко.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (50)
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turist82
1499692397
Кто этого козла еще слушает то?
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slavа0508
1499692551
Опять завёл шарманку,,,в прошлом году тоже предвещал провал Спатаку,,,а в конце когда всё понятно стало так просто желчью исходил,,,,
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Диктор
1499692575
О какой борьбе идет речь вообще? Разве Зенит соперник Спартаку ? Пусть сначала в Лиге Чемпионов играть начнут.
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Майор Дзагоев
1499692804
С каких это пор второе место стало чемпионским?
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Bobafett
1499694020
Опять червю кошмары снятся
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VVM1964
1499696220
ДАВНО НЕ СЛЫШАЛИ ЭТОГО ОРАКУЛА , ВИДИМО ДОЛГО " ОТМЕЧАЛ " ЧЕМПИОНСТВО СПАРТАКА , ВСЕ - ТРАУР ЗАКОНЧИЛСЯ ?
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Spartak №1
1499696830
сколько гнили в этом черве.... он то сам это понимает? вскрыли череп ................, а там червяк. — Ты кто? — Я червяк—мозгоед. — А здесь что делаешь? — На диете сижу...
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Фернандо11
1499698129
долбоёб
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a_who
1499701148
Судя по прошлым прогнозам хреноватый из Червиченко эксперт .
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DZHEK_VOROBEY1987
1499705236
Они и в прошлом сезоне пальцы гнули,а в итоге даже серебро просрали.
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