Червиченко: «Никакое усиление не поможет «Спартаку» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство»

Червиченко высказал очень интересную мыль, а главное ПРАВДИВУЮ, которая полностью соответствует сегодняшним реалиям Спартака и Федуна!
«Думаю, что в «Спартаке» происходит противостояние между «советчиками» и Каррерой.
Это две группы, которые не могут РАСПИЛИТЬ бюджет.
Поэтому никаких серьёзных покупок нет, так как не могут найти компромисс.
Что укреплять «Спартаку»?
Надо ещё сильнее укрепить судейскую позицию, тогда будет всё великолепно».
- В прошлом сезоне 2016/17 Федун эту позицию очень укрепил и вот вам результат!
Такие деньги, нашим арбитрам, не снились даже в самом кошмарном СНЕ!
Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
Спартак и Каррера на международной арене себя НИКАК не проявят, потому что с такой игрой им НЕЧЕГО делать в Лиге чемпионов.
Загремят под федуновские ФАНФАРЫ, а судейскую позицию УЕФА, Федун укрепить не сможет!
Пусть только попробует!
Ему за это хорошенько дадут по рукам и отстранят от участия в европейских турнирах!
В прошлом сезоне 2016/17 Федун укрепил судейскую позицию и арбитры поставили Спартак на первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит.
Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне!
Но судейские скандалы будут!
В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свою точку зрения по поводу низкой активности красно-белых на трансферном рынке этим летом, а также подчеркнул, что даже в случае усиления действующий чемпион России не конкурент «Зениту» в борьбе за титул в новом сезоне.
«Низкая активность «Спартака» не удивляет. Думаю, некого брать. В оборону из россиян брать некого, а брать иностранцев опасно – не совсем понятно, что будет с лимитом. Впереди все в порядке. Можно, наверное, разве что центр поля укрепить. Насколько могу судить, в «Спартаке» есть две группы, противостоящие друг другу: Каррера и те, кто занимаются селекцией. Думаю, пока еще общий язык не найден. В «Спартаке» люди здравомыслящие и они понимают большую роль везения в чемпионстве.
А в Лиге чемпионов что делать? Вопросы есть. Бороться с «Зенитом» за чемпионство? «Спартак» и с усилением не сможет бороться, люди трезво понимают это», – сказал Червиченко.