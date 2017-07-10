Червиченко: «Никакое усиление не поможет «Спартаку» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свою точку зрения по поводу низкой активности красно-белых на трансферном рынке этим летом, а также подчеркнул, что даже в случае усиления действующий чемпион России не конкурент «Зениту» в борьбе за титул в новом сезоне.

«Низкая активность «Спартака» не удивляет. Думаю, некого брать. В оборону из россиян брать некого, а брать иностранцев опасно – не совсем понятно, что будет с лимитом. Впереди все в порядке. Можно, наверное, разве что центр поля укрепить. Насколько могу судить, в «Спартаке» есть две группы, противостоящие друг другу: Каррера и те, кто занимаются селекцией. Думаю, пока еще общий язык не найден. В «Спартаке» люди здравомыслящие и они понимают большую роль везения в чемпионстве.

А в Лиге чемпионов что делать? Вопросы есть. Бороться с «Зенитом» за чемпионство? «Спартак» и с усилением не сможет бороться, люди трезво понимают это», – сказал Червиченко.