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    Леннон после возвращения к тренировкам: «Поддержка клубов и болельщиков была великолепна»

    Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон поблагодарил за поддержку в период вне футбола. Напомним, в мае англичанин лег в больницу с подозрением на психические расстройства. На прошлой неделе 30-летний игрок возобновил тренировки с командой.

    «Мне оказали невероятную помощь. Любой, кто ощущает в себе что-то странное, должен искать поддержку. То, что сделали для меня «Эвертон», «Тоттенхэм», их болельщики, болельщики других команд и люди из других сфер, было великолепно. Отдельно хочу поблагодарить персонал «Эвертона», одноклубников, мою семью и окружение», – сказал Леннон.

    В минувшем сезоне экс-хавбек сборной Англии принял участие в 13 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

    Источник: BBC

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    10.07.2017 23:47
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