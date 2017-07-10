Леннон после возвращения к тренировкам: «Поддержка клубов и болельщиков была великолепна»

Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон поблагодарил за поддержку в период вне футбола. Напомним, в мае англичанин лег в больницу с подозрением на психические расстройства. На прошлой неделе 30-летний игрок возобновил тренировки с командой.

«Мне оказали невероятную помощь. Любой, кто ощущает в себе что-то странное, должен искать поддержку. То, что сделали для меня «Эвертон», «Тоттенхэм», их болельщики, болельщики других команд и люди из других сфер, было великолепно. Отдельно хочу поблагодарить персонал «Эвертона», одноклубников, мою семью и окружение», – сказал Леннон.

В минувшем сезоне экс-хавбек сборной Англии принял участие в 13 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.