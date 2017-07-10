Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой – о новой экипировке «Спартака»: «Как может не нравиться нынешняя форма? В наше время выдавали шорты на три-четыре размера больше»

    Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой не считает неудачной новую форму красно-белых. По его мнению, современная футбольная экипировка не может не нравиться, так как она во многом отличается от той, в которой играли 20 лет назад.

    Напомним, что с формы «Спартака» образца сезона-2017/18 исчезла традиционная поперечная полоса на груди.

    «Не понимаю, как форма нынешнего времени может не нравиться. Потому что если нам нравилась форма, в которой мы играли 20 лет назад, то сейчас не понимаю, какие вообще могут быть вопросы. Что касается, большого количества спонсоров, то как вы хотели? Если мы говорим о футболе сегодняшнем, то можно придраться и к тому, что в «Спартаке» большое количество легионеров. Я хотел бы видеть и всех русских в составе, и полосу, и ромб, но это невозможно.

    Не думаю, что для футболиста важно, в какой форме играть. Все эти суеверия по большей части выдумки. С другой стороны, когда ты приходишь в новую команду, ты пропитываешься цветами. Я знаю, что «Спартак» всегда был красно-белым. А если тебя начнут одевать в цвета желтой формы, то понятно, что тебя это не понравится. Но опять же это не то время, когда нам 20 лет назад давали шорты на три-четыре размера больше. Тогда многие комплекты форм были пригодны только, чтобы за картошкой ходить. Потому я не понимаю, «Спартак» 16 лет ничего не выигрывал, а тут выиграл, и начали к форме придираться. Но я думаю, что если красно-белые продолжат так играть и выиграют ещe один чемпионат или в Лиге чемпионов хорошо выступят, то все забудут про отсутствие полосы и прочие недостатки», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2017 17:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +826

      Grag 10 июля 2017, 23:23

      Верните полосу,суки!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > Grag 11 июля 2017, 05:33

      ВЕРНИТЕ ПОЛОСУ, SUKI!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 19:47

      Классно и к месту было сказано в фильме "Гол" - "... в наши времена волосы были длиннее, а трусы короче..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2017, 18:20

      Так то да, правильно говорит.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11