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  • Мостовой – о новой экипировке «Спартака»: «Как может не нравиться нынешняя форма? В наше время выдавали шорты на три-четыре размера больше»

Мостовой – о новой экипировке «Спартака»: «Как может не нравиться нынешняя форма? В наше время выдавали шорты на три-четыре размера больше»

10 июля 2017, 17:23
4

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой не считает неудачной новую форму красно-белых. По его мнению, современная футбольная экипировка не может не нравиться, так как она во многом отличается от той, в которой играли 20 лет назад.

Напомним, что с формы «Спартака» образца сезона-2017/18 исчезла традиционная поперечная полоса на груди.

«Не понимаю, как форма нынешнего времени может не нравиться. Потому что если нам нравилась форма, в которой мы играли 20 лет назад, то сейчас не понимаю, какие вообще могут быть вопросы. Что касается, большого количества спонсоров, то как вы хотели? Если мы говорим о футболе сегодняшнем, то можно придраться и к тому, что в «Спартаке» большое количество легионеров. Я хотел бы видеть и всех русских в составе, и полосу, и ромб, но это невозможно.

Не думаю, что для футболиста важно, в какой форме играть. Все эти суеверия по большей части выдумки. С другой стороны, когда ты приходишь в новую команду, ты пропитываешься цветами. Я знаю, что «Спартак» всегда был красно-белым. А если тебя начнут одевать в цвета желтой формы, то понятно, что тебя это не понравится. Но опять же это не то время, когда нам 20 лет назад давали шорты на три-четыре размера больше. Тогда многие комплекты форм были пригодны только, чтобы за картошкой ходить. Потому я не понимаю, «Спартак» 16 лет ничего не выигрывал, а тут выиграл, и начали к форме придираться. Но я думаю, что если красно-белые продолжат так играть и выиграют ещe один чемпионат или в Лиге чемпионов хорошо выступят, то все забудут про отсутствие полосы и прочие недостатки», – сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (4)
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OfaZavr
1499700012
Так то да, правильно говорит.
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insider_retro
1499705248
Классно и к месту было сказано в фильме "Гол" - "... в наши времена волосы были длиннее, а трусы короче..."
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Grag
1499718212
Верните полосу,суки!!
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