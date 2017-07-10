Хавбек «Лудогорца» Мисиджан может продолжить карьеру в «Динамо»

«Динамо» нацелилось на приобретение полузащитника «Лудогорца» Вирджила Мисиджана. По информации издания «Дневник», бело-голубые уже направили предложение болгарам и теперь находятся в ожидании ответа. Клуб из Разграда не против отпустить 23-летнего игрока, но хочет выручить от его продажи хорошие деньги. На данный момент стоимость хавбека, согласно порталу Transfermarkt, составляет 3,4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Мисиджан принял участие в 41-м матче, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.