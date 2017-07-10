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    Хавбек «Лудогорца» Мисиджан может продолжить карьеру в «Динамо»

    «Динамо» нацелилось на приобретение полузащитника «Лудогорца» Вирджила Мисиджана. По информации издания «Дневник», бело-голубые уже направили предложение болгарам и теперь находятся в ожидании ответа. Клуб из Разграда не против отпустить 23-летнего игрока, но хочет выручить от его продажи хорошие деньги. На данный момент стоимость хавбека, согласно порталу Transfermarkt, составляет 3,4 миллиона евро.

    В минувшем сезоне Мисиджан принял участие в 41-м матче, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2017 16:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 10 июля 2017, 16:49

      Хто это такой?

      0
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      ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 > Ara Raisovich 10 июля 2017, 19:40

      Македонский???

      0
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