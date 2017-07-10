Спаллетти поставил цель для «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не верит в силы своей команды в борьбе за первую тройку в Серии А. Он ставит целью попадание в Лигу чемпионов.

«Можно сказать, что еще перед стартом чемпионата первые три места, скорее всего, уже заняты. Трудно отыграть отрыв в 30 очков от «Ювентуса», «Ромы» и «Наполи».

Для нас главная цель – побороться за попадание в Лигу чемпионов, то есть минимум четвертое место в таблице», – сказал Спаллетти Gazzetta dello Sport.

В прошедшем сезоне «Интер» занял седьмое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от «Ювентуса», который стал чемпионом, составило 29 очков.