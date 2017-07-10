Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спаллетти поставил цель для «Интера»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не верит в силы своей команды в борьбе за первую тройку в Серии А. Он ставит целью попадание в Лигу чемпионов.

    «Можно сказать, что еще перед стартом чемпионата первые три места, скорее всего, уже заняты. Трудно отыграть отрыв в 30 очков от «Ювентуса», «Ромы» и «Наполи».

    Для нас главная цель – побороться за попадание в Лигу чемпионов, то есть минимум четвертое место в таблице», – сказал Спаллетти Gazzetta dello Sport.

    В прошедшем сезоне «Интер» занял седьмое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от «Ювентуса», который стал чемпионом, составило 29 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2017 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 11 июля 2017, 10:05

      Ничего все будет хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 июля 2017, 10:08

      Опять принтер будет в серединке таблицы.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 09:10

      Пессимистично, но реалистично... Тренер перед некоторыми матчами игроков даже настраивать не будет - типа, идите там как-нибудь отмучайтесь 90 минут, всё равно проиграете... Терпеливые боссы клуба!!!....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 10 июля 2017, 08:40

      От Италии же три команды играют в лиге чемпионов?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 июля 2017, 08:08

      У Италии только три места в лиге чемпионов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 10 июля 2017, 08:03

      Ну с таким подходом, мне кажется владельцы Интера не очень довольны поставленной целью.Зачем из Ромы уходил тогда?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      "Пахрей91" > Munez89 10 июля 2017, 08:24

      Он адекватно оценивает силы своей команды, несмотря на завышенные цели тайских владельцев!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11