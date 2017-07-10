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    Кокорин не хочет афишировать свою благотворительную деятельность

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своей благотворительной деятельности, которую он старается не афишировать.

    «Я не говорю о том, что занимаюсь благотворительностью, потому что не вижу в этом смысла. Я стараюсь жить так, чтобы все те, кто со мной знаком, никогда не могли сказать обо мне плохого слова. А кто меня не знает, все равно скажет, что я занимаюсь благотворительностью для того, чтобы об этом написали. Периодически появляются новости о том, что я устраиваю какие-то турниры, но вообще стараюсь это не афишировать.

    Не думал ли нанять себе пиар-менеджера? Для «черного» пиара мне он уже не нужен (смеется). Честно говоря, никогда не стремился быть суперпопулярным: миллионы подписчиков, обложки журналов. Все получается спонтанно – у меня много друзей в разных сферах. Когда была травма, решил сняться в «Физруке», например», – сказал Кокорин.

    В прошедшем сезоне форвард провел 27 матчей в Премьер-лиге, забив в них пять голов, а также отдав три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2017 07:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +728

      GammiD 10 июля 2017, 15:48

      Тебе бы в плотную футболом заняться а не в кино сниматься, как тот же Федор! Может и пользу сборной принес бы, талан то есть ведь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 10 июля 2017, 12:51

      Играй, Саша, и ни на каких неадекватов внимание не обращай

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 09:42

      Занимается, есть такое дело.... Этого не надо стесняться, но и выпячивать не надо... Тут он прав.... Замордовали его, сам, конечно внёс неслабую лепту в эту ситуацию... В жизни одно, а отбелиться, всё таки на поле придётся... А вдруг???....

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 июля 2017, 09:18

      Все получается спонтанно...
      Вот-вот. Балбес ты, Сашка. Дурень.
      У того, кому вдруг поперло, должно быть все продумано, чтобы максимально использовать выпавшие шансы, а у тебя все "спонтанно"... "Спонтанно" проходит у людей гениальных, а ты даже не образован в достаточной для современного человека мере.

      1
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      Рейтинг: +900

      Krics 10 июля 2017, 08:45

      " Делай то,что хочешь, тебя все равно будут осуждать до конца жизни. " .

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 июля 2017, 07:32

      Там бы и остался...в физруке этом

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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 10 июля 2017, 07:31

      Невозможно афишировать того чего нет..

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