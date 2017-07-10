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Кокорин не хочет афишировать свою благотворительную деятельность

10 июля 2017, 07:29
7

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своей благотворительной деятельности, которую он старается не афишировать.

«Я не говорю о том, что занимаюсь благотворительностью, потому что не вижу в этом смысла. Я стараюсь жить так, чтобы все те, кто со мной знаком, никогда не могли сказать обо мне плохого слова. А кто меня не знает, все равно скажет, что я занимаюсь благотворительностью для того, чтобы об этом написали. Периодически появляются новости о том, что я устраиваю какие-то турниры, но вообще стараюсь это не афишировать.

Не думал ли нанять себе пиар-менеджера? Для «черного» пиара мне он уже не нужен (смеется). Честно говоря, никогда не стремился быть суперпопулярным: миллионы подписчиков, обложки журналов. Все получается спонтанно – у меня много друзей в разных сферах. Когда была травма, решил сняться в «Физруке», например», – сказал Кокорин.

В прошедшем сезоне форвард провел 27 матчей в Премьер-лиге, забив в них пять голов, а также отдав три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Kazak ne China
1499661079
Невозможно афишировать того чего нет..
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алекс88
1499661149
Там бы и остался...в физруке этом
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Krics
1499665535
" Делай то,что хочешь, тебя все равно будут осуждать до конца жизни. " .
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Тамхар
1499667512
Все получается спонтанно... Вот-вот. Балбес ты, Сашка. Дурень. У того, кому вдруг поперло, должно быть все продумано, чтобы максимально использовать выпавшие шансы, а у тебя все "спонтанно"... "Спонтанно" проходит у людей гениальных, а ты даже не образован в достаточной для современного человека мере.
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insider_retro
1499668942
Занимается, есть такое дело.... Этого не надо стесняться, но и выпячивать не надо... Тут он прав.... Замордовали его, сам, конечно внёс неслабую лепту в эту ситуацию... В жизни одно, а отбелиться, всё таки на поле придётся... А вдруг???....
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Inks
1499680266
Играй, Саша, и ни на каких неадекватов внимание не обращай
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GammiD
1499690906
Тебе бы в плотную футболом заняться а не в кино сниматься, как тот же Федор! Может и пользу сборной принес бы, талан то есть ведь...
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