Кокорин не хочет афишировать свою благотворительную деятельность

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своей благотворительной деятельности, которую он старается не афишировать.

«Я не говорю о том, что занимаюсь благотворительностью, потому что не вижу в этом смысла. Я стараюсь жить так, чтобы все те, кто со мной знаком, никогда не могли сказать обо мне плохого слова. А кто меня не знает, все равно скажет, что я занимаюсь благотворительностью для того, чтобы об этом написали. Периодически появляются новости о том, что я устраиваю какие-то турниры, но вообще стараюсь это не афишировать.

Не думал ли нанять себе пиар-менеджера? Для «черного» пиара мне он уже не нужен (смеется). Честно говоря, никогда не стремился быть суперпопулярным: миллионы подписчиков, обложки журналов. Все получается спонтанно – у меня много друзей в разных сферах. Когда была травма, решил сняться в «Физруке», например», – сказал Кокорин.

В прошедшем сезоне форвард провел 27 матчей в Премьер-лиге, забив в них пять голов, а также отдав три результативные передачи.