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  • Алексей Миранчук: «Спартачи настроены на Суперкубок очень серьезно»

Алексей Миранчук: «Спартачи настроены на Суперкубок очень серьезно»

9 июля 2017, 22:41
16

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о том, успел ли он восстановиться после Кубка конфедераций-2017, и о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России против московского «Спартака» (14 июля, 21:30, Москва, стадион «Локомотив»).

«Чувствую себя хорошо. После Кубка конфедераций дали несколько выходных, успел съездить на четыре дня на море, в Турцию. Этого хватило — вернулся и уже активно тренируюсь. Сейчас все мысли только о матче за Суперкубок. Готовимся очень серьeзно к встрече со «Спартаком».

Суперкубок обсуждали и в сборной. Понял, что спартачи настроены очень серьезно. По их словам, действиям. Были такие фразы, дескать, посмотрим, давайте, настраивайтесь. Думаю, в любом случае будет очень интересная игра.

То, что Суперкубок разыграют в Черкизово, плюс для «Локомотива», конечно. Если бы матч проходил на спартаковском стадионе, то они тогда бы обрадовались. А так мы играем дома, при своих болельщиках и стенах. Надеюсь, что это поможет», – сказал футболист.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Миранчук Алексей
Комментарии (16)
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turist82
1499629522
Ноги переломаем паравозам! Готовьтесь рельсы-шпалы )
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life85
1499630475
Вот реально не понимаю , какого Х игра проходит на поле одного из соперников???Где же FAIR PLAY ?
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Дядя Серёжа
1499653582
А это будет корректно, войти в вагон и набить морду проводнице?
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Mahone
1499658262
Спартак выиграет,стадион не поможет
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Робинзон
1499660100
Миранчук в Спартаке смотрелся бы вот его надо бы прибрать получше чем Канунников .
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Одинокий волк Маквейд
1499665544
Спартак вообще серьезная структура.
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bumer_moscow
1499665737
Нам нужна только победа.
Ответить
Сибирь за Спартак
1499666279
Серьезный настрой - это здорово. Выиграть кубок, убрать в буфет где медаль и настраиваться на чемпионат.
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Svoysvoemubrat
1499666912
Этот кубок взять реально. Значит, надо брать.
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Диктор
1499674156
И 14 числа вы убедитесь в этом воочию.
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