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    Алексей Миранчук: «Спартачи настроены на Суперкубок очень серьезно»

    Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о том, успел ли он восстановиться после Кубка конфедераций-2017, и о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России против московского «Спартака» (14 июля, 21:30, Москва, стадион «Локомотив»).

    «Чувствую себя хорошо. После Кубка конфедераций дали несколько выходных, успел съездить на четыре дня на море, в Турцию. Этого хватило — вернулся и уже активно тренируюсь. Сейчас все мысли только о матче за Суперкубок. Готовимся очень серьeзно к встрече со «Спартаком».

    Суперкубок обсуждали и в сборной. Понял, что спартачи настроены очень серьезно. По их словам, действиям. Были такие фразы, дескать, посмотрим, давайте, настраивайтесь. Думаю, в любом случае будет очень интересная игра.

    То, что Суперкубок разыграют в Черкизово, плюс для «Локомотива», конечно. Если бы матч проходил на спартаковском стадионе, то они тогда бы обрадовались. А так мы играем дома, при своих болельщиках и стенах. Надеюсь, что это поможет», – сказал футболист.

    Источник: «Российская газета»

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    09.07.2017 22:41
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июля 2017, 11:09

      И 14 числа вы убедитесь в этом воочию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 10 июля 2017, 09:08

      Этот кубок взять реально. Значит, надо брать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 июля 2017, 08:57

      Серьезный настрой - это здорово. Выиграть кубок, убрать в буфет где медаль и настраиваться на чемпионат.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 июля 2017, 08:48

      Нам нужна только победа.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 июля 2017, 08:45

      Спартак вообще серьезная структура.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 10 июля 2017, 07:15

      Миранчук в Спартаке смотрелся бы
      вот его надо бы прибрать
      получше чем Канунников
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 июля 2017, 06:44

      Спартак выиграет,стадион не поможет

      1
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:26

      А это будет корректно, войти в вагон и набить морду проводнице?

      -3
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      Рейтинг: +450

      Houston 10 июля 2017, 00:47

      Не поможет братан

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 9 июля 2017, 23:01

      Вот реально не понимаю , какого Х игра проходит на поле одного из соперников???Где же FAIR PLAY ?

      4
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > klifS 9 июля 2017, 23:17

      тем слаще победа, пренебречь, вальсируем

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > life85 10 июля 2017, 00:46

      Наверное потому, что стадион выбирается ДО того, как определятся оба участника.

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > life85 10 июля 2017, 00:47

      По-моему нормально как раз. За Спартак все равно большее число болеть будет, а за Локо свои поболеют. Аншлаг будет и это главное.

      0
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      Рейтинг: +482

      Тоторо > Файдаэн 10 июля 2017, 01:33

      Да в том то и дело, что выбирался после.....

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > life85 10 июля 2017, 07:58

      вот что за нытье то началось? 2 года назад Локо играл с Зенитом на супер кубок в Питере и нытья ни какого не было... а тут уже заранее начинается...

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