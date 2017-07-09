Алексей Миранчук: «Спартачи настроены на Суперкубок очень серьезно»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о том, успел ли он восстановиться после Кубка конфедераций-2017, и о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России против московского «Спартака» (14 июля, 21:30, Москва, стадион «Локомотив»).

«Чувствую себя хорошо. После Кубка конфедераций дали несколько выходных, успел съездить на четыре дня на море, в Турцию. Этого хватило — вернулся и уже активно тренируюсь. Сейчас все мысли только о матче за Суперкубок. Готовимся очень серьeзно к встрече со «Спартаком».

Суперкубок обсуждали и в сборной. Понял, что спартачи настроены очень серьезно. По их словам, действиям. Были такие фразы, дескать, посмотрим, давайте, настраивайтесь. Думаю, в любом случае будет очень интересная игра.

То, что Суперкубок разыграют в Черкизово, плюс для «Локомотива», конечно. Если бы матч проходил на спартаковском стадионе, то они тогда бы обрадовались. А так мы играем дома, при своих болельщиках и стенах. Надеюсь, что это поможет», – сказал футболист.