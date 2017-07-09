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    Ловчев назвал Кокорина пустышкой

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина. По словам специалиста, 26-летний россиянин является пустышкой.

    «Позиции Кокорина слабеют на протяжении трех последних лет – независимо от того, покупает кого-то «Зенит» или нет. И дело даже не в том, забивает Кокорин или не забивает. Он банально не приносит пользу – ни голами, ни действиями какими-то, ничем вообще.

    Если внимательно присмотреться, то он практически перестал обострять: все пасы – поперек или назад. Вот и весь арсенал. Пропала нацеленность на ворота. Будто машинально выполняет, что ему скажет тренер, без эмоций, без радости от процесса. Большие контракты из талантливого парня сделали плохого ремесленника.

    Капелло как-то сказал или, наверное, даже «ляпнул», что ЧМ-2014 – турнир Месси, а ЧМ-2018 – будет турниром Кокорина. Это сказал великий тренер. Но что теперь? Перед нами просто пустышка. Хотя талантом, повторюсь, Кокорин не обделен. Не думаю, что он рассматривается как основной игрок «Зенита», – сказал Ловчев.

    В прошедшем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 27 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2017 14:23
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:50

      Если ничего в этом сезоне не покажет - использованный гаджет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро 9 июля 2017, 22:29

      Достали уже эти "кокоринские известия". Всё, что он умел, он показал! Ну а бабло рубить по сей день продолжает...пока контракт не закончится. Так-что берегите чернила для хороших новостей!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 9 июля 2017, 18:06

      Правильно сказал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 июля 2017, 18:04

      Вот зачем так говорить о каком-то человеке ? Убедить всех что ты сам не пустышка ? То есть сомоутвердится в этой иллюзии

      -1
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      ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Zubo 9 июля 2017, 18:32

      По делу Ловчев сказал!! Или ты считаешь что этот "игрочишка" классный игрок? Топ уровень заслуживающий такие огромные бабосы по контракту???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +673

      life85 > Zubo 9 июля 2017, 20:54

      Ему нечего доказывать,он в своё время всё всем доказал,а вот нынешним футболистам до уровня игроков СССР ещё очень далеко !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 июля 2017, 17:57

      Автобиография автора..., когда он играл за Спартак и мучился в сборной..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 июля 2017, 17:54

      Ловчев, оказывается, дипломат, мягкое слово нашел в великом и могучем.

      4
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      Рейтинг: +108

      gorodnt 9 июля 2017, 16:40

      Кокорин чушка!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 16:33

      Пустышка.... , какашка .... окончание то одно ! Еще мягко выразился !

      5
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      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 9 июля 2017, 16:17

      эта пустышка открываться начала еще в динамо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 июля 2017, 16:11

      Только сейчас это заметил профессионал?

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