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Ловчев назвал Кокорина пустышкой

9 июля 2017, 14:23
23

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина. По словам специалиста, 26-летний россиянин является пустышкой.

«Позиции Кокорина слабеют на протяжении трех последних лет – независимо от того, покупает кого-то «Зенит» или нет. И дело даже не в том, забивает Кокорин или не забивает. Он банально не приносит пользу – ни голами, ни действиями какими-то, ничем вообще.

Если внимательно присмотреться, то он практически перестал обострять: все пасы – поперек или назад. Вот и весь арсенал. Пропала нацеленность на ворота. Будто машинально выполняет, что ему скажет тренер, без эмоций, без радости от процесса. Большие контракты из талантливого парня сделали плохого ремесленника.

Капелло как-то сказал или, наверное, даже «ляпнул», что ЧМ-2014 – турнир Месси, а ЧМ-2018 – будет турниром Кокорина. Это сказал великий тренер. Но что теперь? Перед нами просто пустышка. Хотя талантом, повторюсь, Кокорин не обделен. Не думаю, что он рассматривается как основной игрок «Зенита», – сказал Ловчев.

В прошедшем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 27 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Ловчев Евгений
Комментарии (23)
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Диктор
1499599519
Полностью согласен.
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Амба Нагорск
1499600044
Пустышка с миллиардом рублей на счете )
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Garrincha58
1499600962
и с этим трудно не согласиться
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nik55
1499602277
зачем играть--Зенит и так заплатит
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polt
1499602487
Пустышка, а деньги гребет лопатой...
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dok66
1499607197
Пустышка.... , какашка .... окончание то одно ! Еще мягко выразился !
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gorodnt
1499607614
Кокорин чушка!
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Svoysvoemubrat
1499612042
Ловчев, оказывается, дипломат, мягкое слово нашел в великом и могучем.
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sergey610
1499612795
Правильно сказал.
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Дядя Серёжа
1499655026
Если ничего в этом сезоне не покажет - использованный гаджет.
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