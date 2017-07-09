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    Будковский отправится из «Анжи» в Бельгию

    Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский продолжит свою карьеру в чемпионате Бельгии.

    «Сейчас все решается. Сегодня-завтра планирую уехать в Бельгию. Там будет аренда, но, думаю, что с опцией выкупа.

    Оптимистично настроен, хочется показать себя. Общался с Русланом Малиновским — он сказал, что там хороший футбол, много людей ходит, интересно очень. Поэтому хочется поехать, посмотреть и почувствовать уровень европейского футбола», – рассказал Будковский в эфире телеканала «Футбол 1».

    Напомним, что в последнем сезоне Будковский провел в «Анжи» на правах аренды. Он сыграл в 29 матчах, забив в них четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 11:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +111

      lifter025 10 июля 2017, 02:01

      Кому ты нужен-дерево

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 9 июля 2017, 11:57

      Посмотреть там, конечно, есть на что. А вот "почувствовать уровень европейского футбола" не получится. Все "приличные бельгийцы" играют в других чемпионатах.
      В любом случае, пусть всё получится. Если что, возвращайся))

      3
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 9 июля 2017, 11:56

      удачи

      0
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