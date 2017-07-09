Будковский отправится из «Анжи» в Бельгию

Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский продолжит свою карьеру в чемпионате Бельгии.

«Сейчас все решается. Сегодня-завтра планирую уехать в Бельгию. Там будет аренда, но, думаю, что с опцией выкупа.

Оптимистично настроен, хочется показать себя. Общался с Русланом Малиновским — он сказал, что там хороший футбол, много людей ходит, интересно очень. Поэтому хочется поехать, посмотреть и почувствовать уровень европейского футбола», – рассказал Будковский в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что в последнем сезоне Будковский провел в «Анжи» на правах аренды. Он сыграл в 29 матчах, забив в них четыре гола.