Глушаков: «Спартак» – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал слова благодарности руководству клуба на церемонии вручения золотых медалей по итогам прошедшего сезона.

«Хотел бы поблагодарить наше руководство. Без него мы бы не протянули так долго! Отдельное спасибо Леониду Арнольдовичу за его терпение. За то, что он ждал все эти 16 лет, переживал и был всегда с командой.

«Спартак» – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил. Каждый футболист гордится тем, что он играет за красно-белых», – заявил Глушаков.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» завоевал чемпионское звание впервые с 2001 года.