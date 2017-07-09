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  • Глушаков: «Спартак» – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил»

Глушаков: «Спартак» – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил»

9 июля 2017, 07:44
51

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал слова благодарности руководству клуба на церемонии вручения золотых медалей по итогам прошедшего сезона.

«Хотел бы поблагодарить наше руководство. Без него мы бы не протянули так долго! Отдельное спасибо Леониду Арнольдовичу за его терпение. За то, что он ждал все эти 16 лет, переживал и был всегда с командой.

«Спартак» – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил. Каждый футболист гордится тем, что он играет за красно-белых», – заявил Глушаков.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» завоевал чемпионское звание впервые с 2001 года.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Федун Леонид
Комментарии (51)
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alexivanof197
1499578370
красиво сказал
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Garrincha58
1499578519
достали уже своим величием
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Gerero2198
1499579019
Дождемся ЛЧ и посмотрим где кто окажется (в ЛЧ и внутреннем чемпионате). Реально достали своими понтами. Даже "Рубин" столько не выеживался став чемпионом, а это для них на тот момент было не кислое событие.
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007abdul007
1499580993
1 чемпионство за 16 лет.... величие ахаха
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Одинокий волк Маквейд
1499586321
Сказал красиво, теперь делом подтвердите.
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Сибирь за Спартак
1499586914
Смотри теперь, Денис, любой косяк твой будет столько злорадства вызывать, что лучше не ошибайся вообще.
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Svoysvoemubrat
1499587181
Кто не согласен, пусть звезды на футболке посчитает.
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Luchanu
1499587553
А Еврокубки вспомните - ПОЗОРИЩЕ
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Диктор
1499588790
Невзирая на тщенные попытки внизу-это все от зависти.Спартак был и есть самый великий клуб России.Недаром многомиллионная армия болельщиков поддерживала его даже в период неудач клуба
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vshter76
1499590288
Для любителей вспоминать про "16 лет без побед": цска 1970-1991, зенит 1984-2007, динамо 1974-н.в., локомотив 1936-2002.
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