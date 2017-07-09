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    Глушаков: «Спартак» – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал слова благодарности руководству клуба на церемонии вручения золотых медалей по итогам прошедшего сезона.

    «Хотел бы поблагодарить наше руководство. Без него мы бы не протянули так долго! Отдельное спасибо Леониду Арнольдовичу за его терпение. За то, что он ждал все эти 16 лет, переживал и был всегда с командой.

    «Спартак» – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил. Каждый футболист гордится тем, что он играет за красно-белых», – заявил Глушаков.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» завоевал чемпионское звание впервые с 2001 года.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.07.2017 07:44
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 06:03

      Да.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 9 июля 2017, 19:54

      щас получу минусы, но.....в чем проявляется его величие? он Лигу Чемпионов выиграл?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Cubinec1989 9 июля 2017, 20:13

      Месси и Круифф не были чемпионами мира, Галицкий, не уверен, что выиграет ЛЧ. Величие это не титул.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Cubinec1989 10 июля 2017, 16:38

      Спартак велик с восстания рабов,
      А ты кто таков?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > subbotaspartak 12 июля 2017, 00:21

      ты это...трезвей, потом пиши)

      0
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      Рейтинг: +135

      Гридень 9 июля 2017, 16:43

      я только повторю: «Спартак» – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил»

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 9 июля 2017, 15:05

      Зачем он так сказал, вроде ничего так брякнул, а болелы грызутся на славу. По-моему величие клуба подчеркивается его трофеями...

      2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 9 июля 2017, 13:53

      Не буду лезть в рассуждения ............Напишу просто , такой Великий Советский футболист , как Фёдор Фёдорович Черенков , никогда не трепал языком о каком то величии .... поэтому его любила вся страна и уважали все болельщики СССР .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +10367

      Luchanu > ВЛАДИВОСТОК 9 июля 2017, 14:59

      Поддерживаю. Черенков это скромная легенда советского футбола.

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 июля 2017, 13:07

      Любой футболист играя в любом клубе будет его возвышать !

      2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 9 июля 2017, 12:26

      Может хватит напоминать ! с 2001 ... 16 лет ... заебало !!!

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      Рейтинг: +444

      vshter76 9 июля 2017, 11:51

      Для любителей вспоминать про "16 лет без побед": цска 1970-1991, зенит 1984-2007, динамо 1974-н.в., локомотив 1936-2002.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > vshter76 9 июля 2017, 13:48

      Именно, только об этом никто не думает же, счётоводы, ё)

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > vshter76 9 июля 2017, 14:04

      А Локо чего такие цифры имеет , они никогда в СССР НЕ БЫЛИ ЧЕМПИОНАМИ .......только первый Кубок СССР выиграли и все успехи .

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      Рейтинг: +68

      snob 9 июля 2017, 11:46

      Зенит и ЦСКА выиграли Кубок УЕФА, Зенит еще и Суперкубок взял. Думаю, понятно, к чему я это все.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 июля 2017, 11:44

      Человек высказал свою точку зрения, на что имеет абсолютное право. И я его поддерживаю. Может это элемент самомотивации. Если другие игроки других клубов тоже считают свои клубы великими, так пусть скажут об этом. Например Химки -великий клуб или Енисей. Не вижу повода почему нет. Злопыхателей на любой клуб найдётся.

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