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  • Бывший сотрудник КГБ: «Спецслужбы контролируют руководителей спортивных организаций»

Бывший сотрудник КГБ: «Спецслужбы контролируют руководителей спортивных организаций»

9 июля 2017, 01:46
26

Бывший офицер КГБ Владимир Попов в интервью норвежскому изданию Nettavisen рассказал о том, как российские спецслужбы контролируют деятельность спортивных чиновников.

– Сейчас бывшие сотрудники КГБ также внедрены в спортивные организации? К примеру, в Международный Олимпийский Комитет?

– Да. В настоящее время это агенты бывшего КГБ, ФСБ или других спецслужб. Все важные для нас люди получают «комнаты-плюс», в которых установлены видеокамеры и прослушка. Того, кто находится в таком помещении, контролируют ежеминутно и ежесекундно.

– То есть, бывший президент МОК Самаранч, экс-глава ФИФА Блаттер и нынешние главы организаций – Бах и Инфантино соответственно – будут жить в таких комнатах во время приезда в Москву?

– Да. Именно так и работают эти комнаты.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Блаттер Зепп Платини Мишель Инфантино Джанни
Комментарии (26)
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Одинокий волк Маквейд
1499569708
Предупреждаю, у нас длинные руки.
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Superviser77
1499569743
Параноик высказался)))) Он , по-ходу, за кем то продолжает следить)))
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Сибирь за Спартак
1499570413
Получи 30 серебренников.
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Svoysvoemubrat
1499571053
Исключительно важная информация в футбольном издании.
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la verdad
1499572441
Кто-то сомневался? Сейчас ФСБ контролирует всё. Боятся, народ узнает, что царь ненастоящий.
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ДСА
1499575567
Судя по скандалу с допингом, работают плохо
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Берёза В.
1499577269
Плохо контролируете,товарищи
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77SAM
1499578617
Молодцы ! Так держать !
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Garrincha58
1499579419
так и надо держать всех в ежовых рукавицах, а то расслабились Сталина на них нету
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VSt
1499585927
Он, видимо, претендует на ПМЖ, поэтому в интервью говорит всё, что ему накануне на бумажке напишут.Теперь СМИ очередного шута будут раскручивать.
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