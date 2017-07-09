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    Бывший сотрудник КГБ: «Спецслужбы контролируют руководителей спортивных организаций»

    Бывший офицер КГБ Владимир Попов в интервью норвежскому изданию Nettavisen рассказал о том, как российские спецслужбы контролируют деятельность спортивных чиновников.

    – Сейчас бывшие сотрудники КГБ также внедрены в спортивные организации? К примеру, в Международный Олимпийский Комитет?

    – Да. В настоящее время это агенты бывшего КГБ, ФСБ или других спецслужб. Все важные для нас люди получают «комнаты-плюс», в которых установлены видеокамеры и прослушка. Того, кто находится в таком помещении, контролируют ежеминутно и ежесекундно.

    – То есть, бывший президент МОК Самаранч, экс-глава ФИФА Блаттер и нынешние главы организаций – Бах и Инфантино соответственно – будут жить в таких комнатах во время приезда в Москву?

    – Да. Именно так и работают эти комнаты.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 01:46
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 06:08

      Сноуден?

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 9 июля 2017, 22:48

      ЗАГОВОР ЦРУ США: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТАЗИЯ???
      Это реальность, а не фантазия!
      Разоблачения Сноудена о ТОТАЛЬНОЙ шпионской деятельности ЦРУ и АНБ США по всему миру, вам тому наглядное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!!!
      Бывший кадровый офицер ЦРУ США: - "Агенты ЦРУ США по-прежнему внедрены во все международные организации и спортивные федерации, в том числе в ВАДА и в Международный олимпийский комитет!
      Они там занимают руководящие должности и проводят американскую ПРОВОКАЦИОННУЮ политику против российского спорта!
      Все, важные для ЦРУ США, персоны получают в иностранных отелях специальные комнаты, которые на слэнге ЦРУ США называют «вип-комнаты».
      Это означает, что там есть скрытые видеокамеры, аудио- и телефонная прослушка.
      Те, кто находятся в такой комнате, контролируются каждую минуту, каждую секунду.
      Для примера, тот же Самаранч, будучи президентом МОК, бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и теперешние главы МОК и ФИФА Томас Бах и Джанни Инфантино и другие важные персоны, жили или будут жить в «вип-комнатах» во время визита в любую столицу Мира, за исключением Москвы.
      Именно так используются СПЕЦСЛУЖБАМИ США эти комнаты для ТОТАЛЬНОГО прослушивания и подглядывания всех, кто их интересует.
      ЦРУ и АНБ США опутало ШПИОНСКОЙ слежкой весь Мир и все столицы Мира, кроме России и Москвы, - сказал бывший кадровый офицер ЦРУ США, который просил не разглашать его имя, из-за соображений безопасности!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 июля 2017, 12:01

      Интересно кто контролирует Мутко?!

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 9 июля 2017, 10:38

      Он, видимо, претендует на ПМЖ, поэтому в интервью говорит всё, что ему накануне на бумажке напишут.Теперь СМИ очередного шута будут раскручивать.

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > VSt 9 июля 2017, 11:23

      Так он наверное уже на ПМЖ . Норвегия - хорошая страна .

      3
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      ...
      Рейтинг: +1426

      VSt > dok66 9 июля 2017, 11:53

      А как в Норвегии с психушками? Функционируют, если что "офицеру КГБ" помогут?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > VSt 9 июля 2017, 12:30

      Это уже "диагноз" ! А "диагнозу" смысла "помогать" уже нет !

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2017, 08:50

      так и надо держать всех в ежовых рукавицах, а то расслабились Сталина на них нету

      -3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 9 июля 2017, 08:36

      Молодцы ! Так держать !

      -2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 июля 2017, 08:29

      Сколько он получил за это интервью?

      1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 9 июля 2017, 08:14

      Плохо контролируете,товарищи

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 9 июля 2017, 07:46

      Судя по скандалу с допингом, работают плохо

      3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > ДСА 9 июля 2017, 08:29

      Они участвуют..

      0
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      Рейтинг: +80

      роналдон > Путник 13 9 июля 2017, 10:40

      возможно даже, что 50 на 50. И ведут сделки пока им это выгодно.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 июля 2017, 06:54

      Кто-то сомневался? Сейчас ФСБ контролирует всё. Боятся, народ узнает, что царь ненастоящий.

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