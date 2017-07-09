Бывший сотрудник КГБ: «Спецслужбы контролируют руководителей спортивных организаций»

Бывший офицер КГБ Владимир Попов в интервью норвежскому изданию Nettavisen рассказал о том, как российские спецслужбы контролируют деятельность спортивных чиновников.

– Сейчас бывшие сотрудники КГБ также внедрены в спортивные организации? К примеру, в Международный Олимпийский Комитет?

– Да. В настоящее время это агенты бывшего КГБ, ФСБ или других спецслужб. Все важные для нас люди получают «комнаты-плюс», в которых установлены видеокамеры и прослушка. Того, кто находится в таком помещении, контролируют ежеминутно и ежесекундно.

– То есть, бывший президент МОК Самаранч, экс-глава ФИФА Блаттер и нынешние главы организаций – Бах и Инфантино соответственно – будут жить в таких комнатах во время приезда в Москву?

– Да. Именно так и работают эти комнаты.