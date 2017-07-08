«Интер» предложил «Баварии» 57 миллионов евро за Видаля, игрок отказался от перехода

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль отказался от перехода в «Интер», который предложил за игрока 57 миллионов евро. Чилиец считает, что такой шаг станет неуважением по отношению к его бывшему клубу «Ювентусу», за который хавбек выступал с 2011 по 2015 год.

Напомним, мюнхенцы приобрели 30-летнего футболиста у «старой синьоры» в 2015 году за 37 миллионов.

Ожидается, что Видаль, вероятнее всего, продлит контракт с «Баварией» с 20-процентной прибавкой к зарплате. Его нынешнее соглашение истекает в июне 2019 года.