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    «Интер» предложил «Баварии» 57 миллионов евро за Видаля, игрок отказался от перехода

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль отказался от перехода в «Интер», который предложил за игрока 57 миллионов евро. Чилиец считает, что такой шаг станет неуважением по отношению к его бывшему клубу «Ювентусу», за который хавбек выступал с 2011 по 2015 год.

    Напомним, мюнхенцы приобрели 30-летнего футболиста у «старой синьоры» в 2015 году за 37 миллионов.

    Ожидается, что Видаль, вероятнее всего, продлит контракт с «Баварией» с 20-процентной прибавкой к зарплате. Его нынешнее соглашение истекает в июне 2019 года.

    Источник: Football Italia

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    08.07.2017 16:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 8 июля 2017, 19:37

      Хороший игрок но пуст там остаеться

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