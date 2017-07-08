«Зенит» не намерен возвращать Аршавина и Денисова

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что полузащитники Андрей Аршавин и Игорь Денисов не вернутся в ближайшее время в петербургскую команду. Также Сарсания заявил, что нападающему Александру Кержакову была предложена работа в структуре клуба.
– Кержаков завершил карьеру?
– Александру сделано предложение о работе в клубе. Он сказал, что подумает, и пока ответа не дал.
– Есть ли интерес к Аршавину и Денисову?
– Переговоров по ним не ведем. Аршавин игрок «Кайрата», Денисов – «Локомотива».
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ребята хорошие, многое сделали для Зенита, но поезд давно ушел. Недалеким корреспондентам спросить больше не о чем?
Спросили бы про погоду, про проблемы пингвинов, на худой конец про прическу Трампа.
Спасибо Аршавину и Денисову, они свои имена в историю побед "Зенита" уже вписали.
Там же, на "Бобе", пишут, что "Зенит" отдает за Кайо отступные 18 лямов, и сам футболист принял предложение Питера.
Я больше доверяю "Бобсоккеру" и лично Эндрю, чем желтушному "СЭ"!