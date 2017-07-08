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    «Зенит» не намерен возвращать Аршавина и Денисова

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что полузащитники Андрей Аршавин и Игорь Денисов не вернутся в ближайшее время в петербургскую команду. Также Сарсания заявил, что нападающему Александру Кержакову была предложена работа в структуре клуба.

    – Кержаков завершил карьеру?

    – Александру сделано предложение о работе в клубе. Он сказал, что подумает, и пока ответа не дал.

    – Есть ли интерес к Аршавину и Денисову?

    – Переговоров по ним не ведем. Аршавин игрок «Кайрата», Денисов – «Локомотива».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2017 10:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июля 2017, 13:09

      Они легенды Зенита,свои лучшие годы отдали клубу,теперь доигрывают и зарабатывают деньги,для примера в КЗ ходят на Аршавина так как не ходили на Тихонова и Титова,это не как в России-23-30000 зрителей на матче,а то и больше,там весь тур собирает такую аудиторию,но когда приезжает Аршавин-в том городе идут посмотреть на него,да он не тот,но красавцик-забивает,красиво пасует и это радует зрителя,там нет нацистов,это народ уважает все,не как В РОССИИ,чурки и тд,я надеюсь и русские станут нормальными со временем

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 8 июля 2017, 12:06

      "СЭ" пиздит, как Троцкий! На "Бобе" Эндрю пишет, что "Зенит" ведет диалог с Аршавиным. Также ведутся переговоры с футболистами из Серии А и Аргентины. Аргентина понятно - Дриусси. Серия А, вероятно, Бонифаци.



      Там же, на "Бобе", пишут, что "Зенит" отдает за Кайо отступные 18 лямов, и сам футболист принял предложение Питера.



      Я больше доверяю "Бобсоккеру" и лично Эндрю, чем желтушному "СЭ"!

      -1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 8 июля 2017, 11:25

      Что за ерунда - обсуждать вопросы о возврате Аршавина и Денисова?

      Ребята хорошие, многое сделали для Зенита, но поезд давно ушел. Недалеким корреспондентам спросить больше не о чем?

      Спросили бы про погоду, про проблемы пингвинов, на худой конец про прическу Трампа.

      Спасибо Аршавину и Денисову, они свои имена в историю побед "Зенита" уже вписали.

      3
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > VSt 8 июля 2017, 11:49

      полностью согласен

      2
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      Рейтинг: +722

      Urry 8 июля 2017, 10:58

      Старые они уже

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