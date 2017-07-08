«Зенит» не намерен возвращать Аршавина и Денисова

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что полузащитники Андрей Аршавин и Игорь Денисов не вернутся в ближайшее время в петербургскую команду. Также Сарсания заявил, что нападающему Александру Кержакову была предложена работа в структуре клуба.

– Кержаков завершил карьеру?

– Александру сделано предложение о работе в клубе. Он сказал, что подумает, и пока ответа не дал.

– Есть ли интерес к Аршавину и Денисову?

– Переговоров по ним не ведем. Аршавин игрок «Кайрата», Денисов – «Локомотива».