Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» не намерен возвращать Аршавина и Денисова

8 июля 2017, 10:52
5

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что полузащитники Андрей Аршавин и Игорь Денисов не вернутся в ближайшее время в петербургскую команду. Также Сарсания заявил, что нападающему Александру Кержакову была предложена работа в структуре клуба.

– Кержаков завершил карьеру?

– Александру сделано предложение о работе в клубе. Он сказал, что подумает, и пока ответа не дал.

– Есть ли интерес к Аршавину и Денисову?

– Переговоров по ним не ведем. Аршавин игрок «Кайрата», Денисов – «Локомотива».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кайрат Аршавин Андрей Денисов Игорь Кержаков Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Urry
1499500728
Старые они уже
Ответить
VSt
1499502301
Что за ерунда - обсуждать вопросы о возврате Аршавина и Денисова?
Ребята хорошие, многое сделали для Зенита, но поезд давно ушел. Недалеким корреспондентам спросить больше не о чем?
Спросили бы про погоду, про проблемы пингвинов, на худой конец про прическу Трампа.
Спасибо Аршавину и Денисову, они свои имена в историю побед "Зенита" уже вписали.
Ответить
Ванечка
1499504784
"СЭ" пиздит, как Троцкий! На "Бобе" Эндрю пишет, что "Зенит" ведет диалог с Аршавиным. Также ведутся переговоры с футболистами из Серии А и Аргентины. Аргентина понятно - Дриусси. Серия А, вероятно, Бонифаци.

Там же, на "Бобе", пишут, что "Зенит" отдает за Кайо отступные 18 лямов, и сам футболист принял предложение Питера.

Я больше доверяю "Бобсоккеру" и лично Эндрю, чем желтушному "СЭ"!
Ответить
Mahone
1499508543
Они легенды Зенита,свои лучшие годы отдали клубу,теперь доигрывают и зарабатывают деньги,для примера в КЗ ходят на Аршавина так как не ходили на Тихонова и Титова,это не как в России-23-30000 зрителей на матче,а то и больше,там весь тур собирает такую аудиторию,но когда приезжает Аршавин-в том городе идут посмотреть на него,да он не тот,но красавцик-забивает,красиво пасует и это радует зрителя,там нет нацистов,это народ уважает все,не как В РОССИИ,чурки и тд,я надеюсь и русские станут нормальными со временем
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
15
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
39
Все новости
Все новости
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
39
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+