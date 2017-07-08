«Зенит» не намерен возвращать Аршавина и Денисова

Они легенды Зенита,свои лучшие годы отдали клубу,теперь доигрывают и зарабатывают деньги,для примера в КЗ ходят на Аршавина так как не ходили на Тихонова и Титова,это не как в России-23-30000 зрителей на матче,а то и больше,там весь тур собирает такую аудиторию,но когда приезжает Аршавин-в том городе идут посмотреть на него,да он не тот,но красавцик-забивает,красиво пасует и это радует зрителя,там нет нацистов,это народ уважает все,не как В РОССИИ,чурки и тд,я надеюсь и русские станут нормальными со временем
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что полузащитники Андрей Аршавин и Игорь Денисов не вернутся в ближайшее время в петербургскую команду. Также Сарсания заявил, что нападающему Александру Кержакову была предложена работа в структуре клуба.
– Кержаков завершил карьеру?
– Александру сделано предложение о работе в клубе. Он сказал, что подумает, и пока ответа не дал.
– Есть ли интерес к Аршавину и Денисову?
– Переговоров по ним не ведем. Аршавин игрок «Кайрата», Денисов – «Локомотива».