Источник: «Ювентус» близок к договоренности с «Баварией» по покупке Дугласа Косты

В феврале «Бомбардир» писал об интересе «Ювентуса» к вингеру «Баварии» Дугласу Косте. В июне сообщалось о переговорах между клубами, в рамках который туринский клуб готов был заплатить за 26-летнего футболиста 40 миллионов, а клуб-владелец настаивал на 50.

Итальянский журналист Джанлука ди Марцо сообщил о том, что работа чемпионов Италии по покупке Косты находится на завершающей стадии. Источник подчеркивает, что на данный момент стороны не согласовали условия контракта, но эта часть переговоров будет оформлена в ближайшее время.

В прошедшем сезоне футболист сборной Бразилии забил семь голов и отдал девять результативных передач в 34 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока донецкого «Шахтера» в 30 миллионов евро. Коста пополнил состав мюнхенского клуба в июле 2015 года – клуб Рината Ахметова заработал на сделке 30 миллионов.

Ранее также сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Тоттенхэма» и «Барселоны».