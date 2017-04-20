«Тоттенхэм» нацелился на покупку нападающего «Баварии» Дугласа Косты

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста ближайшим летом может покинуть клуб. В услугах форварда заинтересован «Тоттенхэм». Сообщается, что главный тренер лондонского клуба Маурисио Покеттино намерен укрепить атакующую линию команду.

Немцы намерены получить от продажи бразильца 25-30 миллионов евро. Сам футболист не против переезда в Англию.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету Косты 21 матч, четыре гола и шесть голевых передач.