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    «Тоттенхэм» нацелился на покупку нападающего «Баварии» Дугласа Косты

    Нападающий «Баварии» Дуглас Коста ближайшим летом может покинуть клуб. В услугах форварда заинтересован «Тоттенхэм». Сообщается, что главный тренер лондонского клуба Маурисио Покеттино намерен укрепить атакующую линию команду.

    Немцы намерены получить от продажи бразильца 25-30 миллионов евро. Сам футболист не против переезда в Англию.

    В текущем сезоне Бундеслиги на счету Косты 21 матч, четыре гола и шесть голевых передач.

    Источник: Daily Mail

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    20.04.2017 18:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 апреля 2017, 08:09

      Хороший игрок, жаль что при Анчелоти не играет, он способен заиграть в любой команде.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 апреля 2017, 20:03

      Интересный вариант.

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 20 апреля 2017, 19:44

      Зря. На замену рибери самое то. Отличный игрок.

      -1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 20 апреля 2017, 19:11

      Забирайте!

      -1
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