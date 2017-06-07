Дуглас Коста сменит «Баварию» на «Барселону»

Текущим летом нападающий «Баварии» Дуглас Коста может покинуть Мюнхен, сообщает Sport.es. В его услугах заинтересована «Барселона». Каталонцы находятся в поиске атакующего игрока на правый фланг, сильной стороной которого являются индивидуальные действия.

Известно, что «Бавария» не против того, чтобы продать своего футболиста. В прошедшем сезоне Коста сыграл 34 матча в составе мюнхенцев во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.