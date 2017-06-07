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    Дуглас Коста сменит «Баварию» на «Барселону»

    Текущим летом нападающий «Баварии» Дуглас Коста может покинуть Мюнхен, сообщает Sport.es. В его услугах заинтересована «Барселона». Каталонцы находятся в поиске атакующего игрока на правый фланг, сильной стороной которого являются индивидуальные действия.

    Известно, что «Бавария» не против того, чтобы продать своего футболиста. В прошедшем сезоне Коста сыграл 34 матча в составе мюнхенцев во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2017 10:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 7 июня 2017, 10:16

      Если правда, то хорошее приобретение. Хотя я бы хотел видеть там Мики

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