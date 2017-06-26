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    «Ювентус» предлагает за Дугласа Косту 40 миллионов, «Бавария» хочет 50

    Нападающий «Баварии» Дуглас Коста может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, туринский клуб готов заплатить за 26-летнего бразильца 40 миллионов евро, в то время как мюнхенцы хотят заработать на продаже игрока не менее 50 миллионов.

    Ранее сообщалось, что футболист договорился с итальянским клубом о личном контракте и будет зарабатывать 6 миллионов в год.

    В прошедшем сезоне Коста провел за «Баварию» в Бундеслиге 22 матча, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    26.06.2017 22:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 23:13

      «Ювентус» предлагает 40 миллионов, «Бавария» хочет 50, а одна российская команда ДАСТ 60 лимонов.... Вот так делаются дела....

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