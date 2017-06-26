«Ювентус» предлагает за Дугласа Косту 40 миллионов, «Бавария» хочет 50

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, туринский клуб готов заплатить за 26-летнего бразильца 40 миллионов евро, в то время как мюнхенцы хотят заработать на продаже игрока не менее 50 миллионов.

Ранее сообщалось, что футболист договорился с итальянским клубом о личном контракте и будет зарабатывать 6 миллионов в год.

В прошедшем сезоне Коста провел за «Баварию» в Бундеслиге 22 матча, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.