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    «Ювентус» рассматривает вариант приобретения Дугласа Косты

    Нападающий «Баварии» Дуглас Коста входит в сферу интересов «Ювентуса». В Италии рассматривают вариант приобретения 26-летнего бразильца, если по окончании сезона тот подтвердит намерение сменить клуб. Напомним, ранее появилась информация, что футболист несчастлив своим положением в нынешнем клубе, и готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

    В текущем сезоне Коста провел 14 матчей в составе «Баварии» в Бундеслиге. За это время он забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    10.02.2017 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 10 февраля 2017, 11:53

      С его скоростью и умением продавливать фланг - в АПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 февраля 2017, 11:19

      Как вариант!

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