«Ювентус» рассматривает вариант приобретения Дугласа Косты

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста входит в сферу интересов «Ювентуса». В Италии рассматривают вариант приобретения 26-летнего бразильца, если по окончании сезона тот подтвердит намерение сменить клуб. Напомним, ранее появилась информация, что футболист несчастлив своим положением в нынешнем клубе, и готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

В текущем сезоне Коста провел 14 матчей в составе «Баварии» в Бундеслиге. За это время он забил три гола и отдал три результативные передачи.