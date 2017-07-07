Игроки «Атлетика» побрились налысо в поддержку Альвареса, перенесшего операцию в связи с раком яичек

Футболисты «Атлетика» поддержали защитника команды Ерая Альварес, который зимой перенес операцию по поводу рака яичек. Все игроки побрились налысо.

Отметим, что в июне у 22-летнего испанца было выявлено воспаление в области лимфатических узлов. На данный момент Альварес проходит курс химиотерапии и пропустит до трех месяцев.

В прошедшем сезоне защитник провел за «Атлетик» в Примере 26 матчей, в которых не отметился результативными действиями.