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    Игроки «Атлетика» побрились налысо в поддержку Альвареса, перенесшего операцию в связи с раком яичек

    Футболисты «Атлетика» поддержали защитника команды Ерая Альварес, который зимой перенес операцию по поводу рака яичек. Все игроки побрились налысо.

    Отметим, что в июне у 22-летнего испанца было выявлено воспаление в области лимфатических узлов. На данный момент Альварес проходит курс химиотерапии и пропустит до трех месяцев.

    В прошедшем сезоне защитник провел за «Атлетик» в Примере 26 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ФК «Атлетик» Бильбао

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    07.07.2017 17:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +806

      тигрик 7 июля 2017, 22:28

      Красавчики!!! Хорошая поддержка. Скорейшего выздоровления Альваресу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 7 июля 2017, 21:26

      Еще побрейте яйчек

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 20:51

      Вот это командный дух ! Здоровья Альваресу !

      1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 7 июля 2017, 17:53

      Скорейшего выздоровления

      2
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