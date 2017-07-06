В борьбу за Хави Гарсию включилась «Малага»

Испанская «Малага» попробует текущим летом заполучить в свои ряды полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсию, взяв того в аренду. «Анчоусы» уже проводят консультации с агентом испанского хавбека. Проблемой для трансфера может стать зарплата игрока (800 тысяч евро в месяц), которую испанцы вряд ли готовы полностью взять на себя.

Хави Гарсия должен стать для «Малаги» заменой уходящему в немецкий «Вольфсбург» Игнасио Камачо.

Таким образом, «анчоусы» стали вторым клубом, желающим в ближайшее время обзавестись испанским футболистом. Известно, что охоту за Гарсией также ведет французский «Бордо».