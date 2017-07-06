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    В борьбу за Хави Гарсию включилась «Малага»

    Испанская «Малага» попробует текущим летом заполучить в свои ряды полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсию, взяв того в аренду. «Анчоусы» уже проводят консультации с агентом испанского хавбека. Проблемой для трансфера может стать зарплата игрока (800 тысяч евро в месяц), которую испанцы вряд ли готовы полностью взять на себя.

    Хави Гарсия должен стать для «Малаги» заменой уходящему в немецкий «Вольфсбург» Игнасио Камачо.

    Таким образом, «анчоусы» стали вторым клубом, желающим в ближайшее время обзавестись испанским футболистом. Известно, что охоту за Гарсией также ведет французский «Бордо».

    Источник: Marca

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    06.07.2017 19:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2017, 19:49

      Попёрло всех на нашего самого "Красивого футболиста РФПЛ"
      хорошо кончит.

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