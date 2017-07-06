Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов недоволен слезами Смолова после игры с Мексикой

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил свое мнение по поводу эмоций нападающего команды Федора Смолова после заключительного матча на Кубке конфедераций-2017 против сборной Мексики (1:2). Напомним, что форвард после финального свистка не сумел сдержать слез из-за вылета России из турнира.

    «Что касается эмоций Федора Смолова, то мы нацеливали футболистов на высокий результат. Готовность была соответствующая. Ни один футболист за то время, что мы были вместе, не «свернул в сторону» вне зависимости от предоставленного игрового времени. Сборная была единым целым. Смолов все-таки не артист, чтобы изображать такие эмоции.

    Показывали Александра Самедова. У него тоже ком подступил к горлу. У ребят было серьезное желание добиться результата. Имелся хороший шанс сделать это, но в силу определенных причин не удалось. Эти слезы дорого нам обошлись. Нужно делать выводы», – сказал тренер в интервью RT.

    На Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только в игре против Новой Зеландии (2:0), проиграв остальные встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2017 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июля 2017, 03:58

      Ничего не поняла, это он о чём, набор слов какой-то, впрочем как обычно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      mishkahaker 7 июля 2017, 00:11

      Не верю в это.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      динамо тб 6 июля 2017, 23:33

      Зато Черчесов доволен игрой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 июля 2017, 23:09

      Сборная была отстойная..........

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 6 июля 2017, 22:52

      И Черчесов и его сборная отстой... ничего в перспективе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 6 июля 2017, 21:11

      ну и где он говорит что не доволен его слезами

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 июля 2017, 21:06

      сборная не была равнодушной.... это главное...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 19:44

      Что предлагают обсудить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 июля 2017, 19:41

      Я не знаю кто автор этой статьи, но это наиболее точное определение того что происходит со сборной России на крупных турнирах! "Смогла разжиться очками"(только в матче с Новой Зеландией)!!!
      Респект!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 6 июля 2017, 19:38

      Мужики реально слезы сдерживали. Хотели победить не понарошку.

      Это вызывает уважение и вселяет надежды.

      Ждем от сборной успехов!
      PS. Заголовок у статьи дебильный, искажающий суть слов Черчесова.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11