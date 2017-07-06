Черчесов недоволен слезами Смолова после игры с Мексикой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил свое мнение по поводу эмоций нападающего команды Федора Смолова после заключительного матча на Кубке конфедераций-2017 против сборной Мексики (1:2). Напомним, что форвард после финального свистка не сумел сдержать слез из-за вылета России из турнира.

«Что касается эмоций Федора Смолова, то мы нацеливали футболистов на высокий результат. Готовность была соответствующая. Ни один футболист за то время, что мы были вместе, не «свернул в сторону» вне зависимости от предоставленного игрового времени. Сборная была единым целым. Смолов все-таки не артист, чтобы изображать такие эмоции.

Показывали Александра Самедова. У него тоже ком подступил к горлу. У ребят было серьезное желание добиться результата. Имелся хороший шанс сделать это, но в силу определенных причин не удалось. Эти слезы дорого нам обошлись. Нужно делать выводы», – сказал тренер в интервью RT.

На Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только в игре против Новой Зеландии (2:0), проиграв остальные встречи.