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Черчесов недоволен слезами Смолова после игры с Мексикой

6 июля 2017, 19:31
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил свое мнение по поводу эмоций нападающего команды Федора Смолова после заключительного матча на Кубке конфедераций-2017 против сборной Мексики (1:2). Напомним, что форвард после финального свистка не сумел сдержать слез из-за вылета России из турнира.

«Что касается эмоций Федора Смолова, то мы нацеливали футболистов на высокий результат. Готовность была соответствующая. Ни один футболист за то время, что мы были вместе, не «свернул в сторону» вне зависимости от предоставленного игрового времени. Сборная была единым целым. Смолов все-таки не артист, чтобы изображать такие эмоции.

Показывали Александра Самедова. У него тоже ком подступил к горлу. У ребят было серьезное желание добиться результата. Имелся хороший шанс сделать это, но в силу определенных причин не удалось. Эти слезы дорого нам обошлись. Нужно делать выводы», – сказал тренер в интервью RT.

На Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только в игре против Новой Зеландии (2:0), проиграв остальные встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VSt
1499359089
Мужики реально слезы сдерживали. Хотели победить не понарошку.
Это вызывает уважение и вселяет надежды.
Ждем от сборной успехов! PS. Заголовок у статьи дебильный, искажающий суть слов Черчесова.
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DeutschlandUberAlles
1499359260
Я не знаю кто автор этой статьи, но это наиболее точное определение того что происходит со сборной России на крупных турнирах! "Смогла разжиться очками"(только в матче с Новой Зеландией)!!! Респект!
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Одинокий волк Маквейд
1499359487
Что предлагают обсудить?
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84aivengo
1499364391
сборная не была равнодушной.... это главное...
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трениришко
1499364708
ну и где он говорит что не доволен его слезами
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polt
1499370778
И Черчесов и его сборная отстой... ничего в перспективе...
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Бугимен
1499371743
Сборная была отстойная..........
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динамо тб
1499373232
Зато Черчесов доволен игрой!
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mishkahaker
1499375464
Не верю в это.
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арейская
1499389088
Ничего не поняла, это он о чём, набор слов какой-то, впрочем как обычно...
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