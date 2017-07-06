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  • Источник: Роналду провел тайную встречу с президентом «ПСЖ»

Источник: Роналду провел тайную встречу с президентом «ПСЖ»

6 июля 2017, 16:59
18

Нападающий «Реала» Криштиано Роналду во время отпуска на Ибице провел секретную встречу с президентом «ПСЖ» Нассером-Ганимом Аль-Хелаифи.

По информации OK Diario, в ходе встречи был обсужден возможный переход игрока сборной Португалии в парижский клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду этим летом может покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

«ПСЖ» готов заплатить сливочным за четырехкратного обладателя «Золотого мяча» 150 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал ПСЖ Роналду Криштиану
Комментарии (18)
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алекс88
1499349708
Шпионы сраные....уже писать не о чем что ли что всякую санта барбару строчите
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Red narva
1499350188
Тайная встреча?Боже,как романтично...)))
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insider_retro
1499351056
Не слабая такая секретная встреча, раз Бомбардир её в уши вдувает....
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giluxa1963
1499351902
такая секретная что все знают где и о чем прям по секрету всему свету
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DeutschlandUberAlles
1499353322
Кавани и Дракслеру надо искать новый клуб ?
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la verdad
1499356791
Видимо, опять двойню ждать...
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абжора
1499360188
Тайное но явное
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perm 242
1499363929
Роналду пожалел 15 лямов евро ?
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Тамхар
1499364039
Реалу бы нужно его туда отпустить, чтобы все поняли, что не на нем Реал держится. А там он зачахнет, чучело. Там ему красоваться африканцы не дадут.
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Interneradzuri
1499617029
Павел тайну встречу но все равно остается в Реале
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