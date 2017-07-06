Источник: Роналду провел тайную встречу с президентом «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Криштиано Роналду во время отпуска на Ибице провел секретную встречу с президентом «ПСЖ» Нассером-Ганимом Аль-Хелаифи.

По информации OK Diario, в ходе встречи был обсужден возможный переход игрока сборной Португалии в парижский клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду этим летом может покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

«ПСЖ» готов заплатить сливочным за четырехкратного обладателя «Золотого мяча» 150 миллионов евро.