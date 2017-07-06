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    Источник: Роналду провел тайную встречу с президентом «ПСЖ»

    Нападающий «Реала» Криштиано Роналду во время отпуска на Ибице провел секретную встречу с президентом «ПСЖ» Нассером-Ганимом Аль-Хелаифи.

    По информации OK Diario, в ходе встречи был обсужден возможный переход игрока сборной Португалии в парижский клуб.

    Напомним, ранее сообщалось, что Роналду этим летом может покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

    «ПСЖ» готов заплатить сливочным за четырехкратного обладателя «Золотого мяча» 150 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2017 16:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 9 июля 2017, 19:17

      Павел тайну встречу но все равно остается в Реале

      0
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      Рейтинг: +19

      KOL063 7 июля 2017, 12:27

      Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу :)

      0
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      Рейтинг: +10

      KaZaK77777 7 июля 2017, 10:44

      Тайная встреча))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 6 июля 2017, 21:17

      Встреча при розовых свечах!!! Раз тайная.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 6 июля 2017, 21:00

      Реалу бы нужно его туда отпустить, чтобы все поняли, что не на нем Реал держится. А там он зачахнет, чучело. Там ему красоваться африканцы не дадут.

      -1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Тамхар 7 июля 2017, 17:12

      Хейтеры Роналду такие смешные. Даже если он станет играть хуже, то в силу возраста, но до этого ещё лет 5. Сборная Португалии, как и Реал не выиграли бы такие престижные трофеи без Криштиану.

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 6 июля 2017, 20:58

      Роналду пожалел 15 лямов евро ?

      1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 6 июля 2017, 20:52

      Опять утка...

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 6 июля 2017, 19:56

      Тайное но явное

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 июля 2017, 18:59

      Видимо, опять двойню ждать...

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 июля 2017, 18:10

      явка была провалена

      0
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