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Гончаренко доволен игрой ЦСКА в контрольных матчах

6 июля 2017, 12:28
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от победы в товарищеском матче над «Вииторулом» (4:2). Белорусский специалист признался, что остался доволен игрой своей команды.

– Если говорить по счету, во втором тайме мы забили больше. Но в первом тоже было много острых моментов. Очень хороший спарринг, довольно интенсивный, много прессинга с нашей стороны и со стороны соперника. Многие тактические моменты понравились. Плюс приехали сборники, сегодня играли Головин и Васин. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру.

Когда Дзагоев, Головин и Витинью на поле – сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание. Нам надо еще провести одну игру в таком же ритме, чтобы хорошо подойти к сезону.

– Осталось всего несколько дней до окончания сбора. Команда добилась большого прогресса?

– Даже когда мы уступали в счете, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот – даже уступая в счете, ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в матчах, внушает оптимизм.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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VITPO
1499333557
Удачи в чемпионате!
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DUMOH
1499333829
Дааа,выход Дзагоева очень порадовал!Прибавил мысли в атаке,очень надеюсь,что проведет полноценный сезон,впрочем,как и все остальные))
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insider_retro
1499334269
Надеюсь на второе появление Витинью.... Дарование должно проявить себя, иначе грустна будет вся возня с ним.... Алан и Головин своими азартом и стремлением к динамичным действиям, должны придать логику завершению атак...
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Nerlinger
1499338389
Удачи в 0фициальных играх!!!
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vovan55
1499339867
ну теперь и нас порадуйте победами и игрой в лч и чемпионате...
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dok66
1499344151
Удачи ЦСКА ! Скамейка только очень короткая ! И по трансферам - полный молчок ....
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