Гончаренко доволен игрой ЦСКА в контрольных матчах

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от победы в товарищеском матче над «Вииторулом» (4:2). Белорусский специалист признался, что остался доволен игрой своей команды.

– Если говорить по счету, во втором тайме мы забили больше. Но в первом тоже было много острых моментов. Очень хороший спарринг, довольно интенсивный, много прессинга с нашей стороны и со стороны соперника. Многие тактические моменты понравились. Плюс приехали сборники, сегодня играли Головин и Васин. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру.

Когда Дзагоев, Головин и Витинью на поле – сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание. Нам надо еще провести одну игру в таком же ритме, чтобы хорошо подойти к сезону.

– Осталось всего несколько дней до окончания сбора. Команда добилась большого прогресса?

– Даже когда мы уступали в счете, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот – даже уступая в счете, ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в матчах, внушает оптимизм.