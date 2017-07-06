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    Гончаренко доволен игрой ЦСКА в контрольных матчах

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от победы в товарищеском матче над «Вииторулом» (4:2). Белорусский специалист признался, что остался доволен игрой своей команды.

    – Если говорить по счету, во втором тайме мы забили больше. Но в первом тоже было много острых моментов. Очень хороший спарринг, довольно интенсивный, много прессинга с нашей стороны и со стороны соперника. Многие тактические моменты понравились. Плюс приехали сборники, сегодня играли Головин и Васин. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру.

    Когда Дзагоев, Головин и Витинью на поле – сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание. Нам надо еще провести одну игру в таком же ритме, чтобы хорошо подойти к сезону.

    – Осталось всего несколько дней до окончания сбора. Команда добилась большого прогресса?

    – Даже когда мы уступали в счете, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот – даже уступая в счете, ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в матчах, внушает оптимизм.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.07.2017 12:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 15:29

      Удачи ЦСКА ! Скамейка только очень короткая ! И по трансферам - полный молчок ....

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 6 июля 2017, 14:17

      ну теперь и нас порадуйте победами и игрой в лч и чемпионате...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 июля 2017, 13:53

      Удачи в 0фициальных играх!!!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 12:44

      Надеюсь на второе появление Витинью.... Дарование должно проявить себя, иначе грустна будет вся возня с ним.... Алан и Головин своими азартом и стремлением к динамичным действиям, должны придать логику завершению атак...

      2
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 6 июля 2017, 12:37

      Дааа,выход Дзагоева очень порадовал!Прибавил мысли в атаке,очень надеюсь,что проведет полноценный сезон,впрочем,как и все остальные))

      6
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      Рейтинг: +151

      VITPO 6 июля 2017, 12:32

      Удачи в чемпионате!

      4
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