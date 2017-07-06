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РФПЛ поддерживает переход на лимит по схеме «10+15»

6 июля 2017, 00:01
24

Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал понять, что поддерживает лимит на легионеров в чемпионате России по системе «10+15».

Напомним, что сегодня глава РФС Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на иностранных футболистов будет изменен. На данный момент действует схема «6+5 на поле».

– Изменение лимита прописано в Стратегии-2030. Более того, вопрос о том, что после ЧМ-2018 лимит изменится, неоднократно обсуждался. Каким он будет – «10+15» или «9+16» – обсудим чуть позже. Есть рекомендация рабочей группы профессионального футбола – клубы должны иметь три трансферных окна до реформы, чтобы иметь возможность адаптировать состав под новый лимит и параметры своего бюджета, вовремя трудоустроить игроков.

– Вы за какой лимит?

– Мы были за формулу «10+15», это было предложение РФПЛ, мы поддержали рабочую группу Михаила Гершковича.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (24)
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VikNMar
1499288873
Отменить лимит , что бы не было у нас Какориных и Мамаевых , что бы деньги получали настоящие мастера .......
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bashnat013
1499288956
теперь у нас будет банановая республика по футболу
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DeutschlandUberAlles
1499291317
Не понял. Кого будет 10, а кого будет 15?
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forward33
1499292340
Нужно 11 на 11, плюс 3 воспитанника клуба.
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XaXatyn
1499299711
Новый лимит опять приведет к огромный зарплатам средних игроков с паспортом РФ ! Другого здесь не будет !
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Slemanort
1499305282
Если так будет то слава богу!!! Появится хоть какая-то конкуренция на место в составе. Заявочнмкам все таки можно и меньше платить чем основникам. А про отмену лимита мы и мечтать не можем так как В. В. П. За то чтобы вообще иностранцев стало гораздо меньше чем сейчас.
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polyshuk23
1499306960
МуДок,а ты точно муДак если сДелаешь 10-15 то будут в стартовом составе одни легионеров и один Русский и ты ,как мразь хочешь на чемпионате мира выступить у наших парней и игровой практике не будет по сути !
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Одинокий волк Маквейд
1499310988
Это пока проекты, их нужно обсудить с клубами. А вообще этот сезон играем по старым правилам, рано об этом думать, все изменится 10 раз.
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sidul1
1499324012
Вся деятельность этих БЕНДЕРОВ связана с лимитом.Зарплату они получают за санкции,которые они придумывают для нашего футбола.Лимит их объединил и дает возможность зарабатывать.Уверен что ездят они не на отечественных автомобилях,а нас заставляют смотреть на Дзюбу с Кокориным.
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Дядя Серёжа
1499330693
Когда то в КВН представили Спартак, победитель Лиги Чемпионов. На сцену вышли 11 негров. Дошутились.
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