РФПЛ поддерживает переход на лимит по схеме «10+15»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал понять, что поддерживает лимит на легионеров в чемпионате России по системе «10+15».

Напомним, что сегодня глава РФС Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на иностранных футболистов будет изменен. На данный момент действует схема «6+5 на поле».

– Изменение лимита прописано в Стратегии-2030. Более того, вопрос о том, что после ЧМ-2018 лимит изменится, неоднократно обсуждался. Каким он будет – «10+15» или «9+16» – обсудим чуть позже. Есть рекомендация рабочей группы профессионального футбола – клубы должны иметь три трансферных окна до реформы, чтобы иметь возможность адаптировать состав под новый лимит и параметры своего бюджета, вовремя трудоустроить игроков.

– Вы за какой лимит?

– Мы были за формулу «10+15», это было предложение РФПЛ, мы поддержали рабочую группу Михаила Гершковича.