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    РФПЛ поддерживает переход на лимит по схеме «10+15»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал понять, что поддерживает лимит на легионеров в чемпионате России по системе «10+15».

    Напомним, что сегодня глава РФС Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на иностранных футболистов будет изменен. На данный момент действует схема «6+5 на поле».

    – Изменение лимита прописано в Стратегии-2030. Более того, вопрос о том, что после ЧМ-2018 лимит изменится, неоднократно обсуждался. Каким он будет – «10+15» или «9+16» – обсудим чуть позже. Есть рекомендация рабочей группы профессионального футбола – клубы должны иметь три трансферных окна до реформы, чтобы иметь возможность адаптировать состав под новый лимит и параметры своего бюджета, вовремя трудоустроить игроков.

    – Вы за какой лимит?

    – Мы были за формулу «10+15», это было предложение РФПЛ, мы поддержали рабочую группу Михаила Гершковича.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 00:01
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 6 июля 2017, 11:44

      Когда то в КВН представили Спартак, победитель Лиги Чемпионов. На сцену вышли 11 негров. Дошутились.

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      Рейтинг: +875

      sidul1 6 июля 2017, 09:53

      Вся деятельность этих БЕНДЕРОВ связана с лимитом.Зарплату они получают за санкции,которые они придумывают для нашего футбола.Лимит их объединил и дает возможность зарабатывать.Уверен что ездят они не на отечественных автомобилях,а нас заставляют смотреть на Дзюбу с Кокориным.

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      Рейтинг: +179

      Drezden85 6 июля 2017, 06:20

      мне кажется это не правильно...с точки зрения психологии, если бы я выбирал сейчас в какой спорт податься, то выбрал бы хоккей, потому что при таком лимите там больше шансов что ты будешь играть, а не сидеть на скамейке и наблюдать как играют легионеры.....может я и ошибаюсь....

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Drezden85 6 июля 2017, 06:37

      А вот мне кажется правильно))Так как сейчас наблюдается деградация русских футболистов,которым пророчили хорошее будущее!Вопрос,почему?Я могу дать такой ответ:Их избаловали деньгами и гарантированным местом на поле,нет конкуренции,так как они имеют наш паспорт!!Те деньги,что они сейчас получают,нужно заслужить и отрабатывать их,а не то то они делают...
      Так что,если наши играть не хотят,то пусть лучше хороший футбол показывают легионеры!

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > sssrspartak 6 июля 2017, 10:04

      Ну вот смотри,сейчас они получают бешеные деньги только за то,что выходят на поле(а,из-за лимита,без них на поле ни как),при том могут не выкладываться и во все,не напрягаясь получать миллионы,так сказать)))
      Ну а с этим лимитом,если хочешь получать большие деньги,то будь любезен-работай над собой и показывай на что ты способен!
      То есть,либо выкладывайся по полной и будь в шоколаде,либо привет ФНЛ!Тут уж каждый решает сам!
      Футбол-это точно такая же работа!Вот,допустим,завод-если ты работаешь без самоотдачи и без рвения,то так и будешь всю жизнь работяга,а если будешь самосовершенствоваться-то и будешь подниматься вверх по карьерной лестнице!
      Ну это,всего лишь,мое мнение!

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > sssrspartak 6 июля 2017, 10:11

      Всем,наверное,интересно посмотреть,что из этого выйдет!Ведь в России всегда любили из хорошего делать плохое и наоборот))))))))

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 06:16

      Это пока проекты, их нужно обсудить с клубами. А вообще этот сезон играем по старым правилам, рано об этом думать, все изменится 10 раз.

      5
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 6 июля 2017, 05:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      МуДок,а ты точно муДак если сДелаешь 10-15 то будут в стартовом составе одни легионеров и один Русский и ты ,как мразь хочешь на чемпионате мира выступить у наших парней и игровой практике не будет по сути !

      -5
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      Рейтинг: +709

      monser08 > polyshuk23 6 июля 2017, 14:49

      Нехуй делать на чемпионатах если не можешь отстоять место в клубе. Команда из фиговых футболистов и получит в результате фигу. Тогда пусть сидят дома и сопли жуют а не позорят страну.

      0
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      Рейтинг: +71

      Slemanort 6 июля 2017, 04:41

      Если так будет то слава богу!!! Появится хоть какая-то конкуренция на место в составе. Заявочнмкам все таки можно и меньше платить чем основникам. А про отмену лимита мы и мечтать не можем так как В. В. П. За то чтобы вообще иностранцев стало гораздо меньше чем сейчас.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 июля 2017, 03:08

      Новый лимит опять приведет к огромный зарплатам средних игроков с паспортом РФ ! Другого здесь не будет !

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 6 июля 2017, 01:05

      Нужно 11 на 11, плюс 3 воспитанника клуба.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 6 июля 2017, 01:03

      Вместо 80 гарантированных мест на поле для россиян останется только 16. Зато существенно увеличится количество "дармоедов", обеспеченных зарплатой за счет обязательного включения в заявку ... при том что можно даже не играть и особо не напрягаться, а тупо сидеть на лавке. Зачем такой лимит, который потенциально уменьшает игровую практику и увеличивает количество "неприкасаемых"?

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 июля 2017, 00:48

      Не понял.
      Кого будет 10, а кого будет 15?

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      Рейтинг: +800

      forward33 > DeutschlandUberAlles 6 июля 2017, 01:05

      футболистов)))

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