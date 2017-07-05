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    Эменике перешел в «Олимпиакос»

    Нападающий турецкого «Фенербахче» Эммануэль Эменике покинул стан стамбульцев и перешел в греческий «Олимпиакос». Детали трансфера на данный момент не разглашаются, однако эксперты оценивают африканского футболиста в 3 миллиона евро.

    Напомним, что некоторое время назад СМИ сватали некогда игрока московского «Спартака» обратно в красно-белую команду.

    В прошлом сезоне нигериец провел за «Фенербахче» 27 матчей, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.

    Источник: Twitter

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    05.07.2017 20:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 июля 2017, 21:29

      он же не дурак что бы возвращаться на одни грабли только идиоты дважды наступают

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    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 5 июля 2017, 21:08

      жаль хотел чтобы вернулся((((

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