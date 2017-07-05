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Эменике перешел в «Олимпиакос»

5 июля 2017, 20:43
2

Нападающий турецкого «Фенербахче» Эммануэль Эменике покинул стан стамбульцев и перешел в греческий «Олимпиакос». Детали трансфера на данный момент не разглашаются, однако эксперты оценивают африканского футболиста в 3 миллиона евро.

Напомним, что некоторое время назад СМИ сватали некогда игрока московского «Спартака» обратно в красно-белую команду.

В прошлом сезоне нигериец провел за «Фенербахче» 27 матчей, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Греция. Суперлига Турция. Суперлига Олимпиакос Фенербахче Эменике Эммануэль
Комментарии (2)
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Спартач_навсегда
1499278138
жаль хотел чтобы вернулся((((
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giluxa1963
1499279396
он же не дурак что бы возвращаться на одни грабли только идиоты дважды наступают
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