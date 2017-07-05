Эменике перешел в «Олимпиакос»

Нападающий турецкого «Фенербахче» Эммануэль Эменике покинул стан стамбульцев и перешел в греческий «Олимпиакос». Детали трансфера на данный момент не разглашаются, однако эксперты оценивают африканского футболиста в 3 миллиона евро.

Напомним, что некоторое время назад СМИ сватали некогда игрока московского «Спартака» обратно в красно-белую команду.

В прошлом сезоне нигериец провел за «Фенербахче» 27 матчей, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.