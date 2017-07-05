Эменике перешел в «Олимпиакос»

он же не дурак что бы возвращаться на одни грабли только идиоты дважды наступают
Нападающий турецкого «Фенербахче» Эммануэль Эменике покинул стан стамбульцев и перешел в греческий «Олимпиакос». Детали трансфера на данный момент не разглашаются, однако эксперты оценивают африканского футболиста в 3 миллиона евро.
Напомним, что некоторое время назад СМИ сватали некогда игрока московского «Спартака» обратно в красно-белую команду.
В прошлом сезоне нигериец провел за «Фенербахче» 27 матчей, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.
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— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 5 июля 2017 г.