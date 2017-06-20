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    Источник: Эменике вернется в «Спартак»

    Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике близок к возвращению в «Спартак» этим летом.

    По информации Milliyet, «Фенербахче» готов отпустить 30-летнего футболиста в Россию, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба.

    Руководство красно-белых уже ведет переговоры с нигерийским форвардом.

    Напомним, что Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В минувшем сезоне чемпионата Турции нападающий забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 16 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2017 06:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 20 июня 2017, 14:53

      Нахер надо... Они там что, пезнулись все, в селекционной службе! Ему не место в Спартаке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 июня 2017, 13:10

      Нормально. Контракт дать 1+1. Он вполне может выстрелить в первом году. А нет - так и не продлевать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Aston_Martin 20 июня 2017, 11:47

      каждый год одно и тоже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июня 2017, 10:52

      Поживем увидим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 10:49

      Он, помнится, все мышцы тянул, такой же болезный как Адриано. Как Роналду по 70 игр без травм играет?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2017, 09:37

      Не нужен. Это не усиление.

      2
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      Рейтинг: +121

      vog 20 июня 2017, 09:32

      Большой вопрос,а он нужен?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +294

      Мортус 20 июня 2017, 08:54

      Брать срочно. Ато в Зенит уйдет.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 июня 2017, 08:15

      Давайте еще карьеру Алекса реанимируем и Велика подтянем... Дважды в одну реку не войдешь... Не могу вспомнить ни одного игрока , чьё возвращение в прежний клуб было фееричным, обычно тухлятина получается...

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 июня 2017, 08:14

      Трансферы не убеждают пока. 2 не лучшего качества нападающих. В защиту никого не приобретено.

      0
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