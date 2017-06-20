Источник: Эменике вернется в «Спартак»

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике близок к возвращению в «Спартак» этим летом.

По информации Milliyet, «Фенербахче» готов отпустить 30-летнего футболиста в Россию, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба.

Руководство красно-белых уже ведет переговоры с нигерийским форвардом.

Напомним, что Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В минувшем сезоне чемпионата Турции нападающий забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 16 матчах.