Газзаев раскритиковал сборную России и Мутко

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выступил с обращением в адрес президента РФС Виталия Мутко. По мнению Газзаева, Мутко виноват в неудачных результатах национальной команды в последние годы.

«С 2010 года и по настоящий момент у нас нет никаких позитивных результатов и перспектив. Наша национальная сборная стала худшей на двух чемпионатах Европы и одном чемпионате мира. Еще на один чемпионат мира в 2010 году сборная вообще не попала.

А совсем недавно мы пережили очередное унижение на Кубке конфедераций. То есть, провалено пять крупных турниров подряд!

Виталий Леонтьевич, 15 лет назад у меня в сборной начинали играть Березуцкий, Игнашевич, Аршавин и Кержаков, многие из них и по сей день играют. Посмотрите историю», – заявил Газзаев.