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Газзаев раскритиковал сборную России и Мутко

5 июля 2017, 14:50
18

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выступил с обращением в адрес президента РФС Виталия Мутко. По мнению Газзаева, Мутко виноват в неудачных результатах национальной команды в последние годы.

«С 2010 года и по настоящий момент у нас нет никаких позитивных результатов и перспектив. Наша национальная сборная стала худшей на двух чемпионатах Европы и одном чемпионате мира. Еще на один чемпионат мира в 2010 году сборная вообще не попала.

А совсем недавно мы пережили очередное унижение на Кубке конфедераций. То есть, провалено пять крупных турниров подряд!

Виталий Леонтьевич, 15 лет назад у меня в сборной начинали играть Березуцкий, Игнашевич, Аршавин и Кержаков, многие из них и по сей день играют. Посмотрите историю», – заявил Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий Мутко Виталий
Комментарии (18)
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kara-mba
1499256228
Махнуть не глядя Мутко на Гинера. И все дела!
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Kotofey75
1499257023
Усатого лягушка задавила, что не он сборную тренирует. Кому ты нужен, истерик... Усы сука сбрей сначала
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Naque
1499257076
Бердыева уже ставьте и главой и тренером сб. России и Рубином пусть зантмается. И норм будет
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maior-60
1499257556
Тот редкий случай когда нельзя не согласиться с Газзаевым.
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Одинокий волк Маквейд
1499258040
С завтра все пойдет по-новому.
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Joker 555
1499258655
Страна такая купи-продай . Откуда тут футболу взяться.
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Тони Монтана Б
1499260226
а сейчас кокорин и дзюба и их инстаграм, + акинфеев....
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dok66
1499260661
Валера прав ! С 2010 столько бабок ввалили в сборную (посчитайте тренеров и их "гонорары" ) ! А сборной нет ( ! На эти бабки за это время можно было бы вторых аршавиных , кержаковых, березуцких вырастить на пару сборных !
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Евгений wolf
1499261296
И ведь прав..хоть и не нравится как тренер..
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orstho-68
1499261601
один аферист наехал на другого
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