Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев раскритиковал сборную России и Мутко

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выступил с обращением в адрес президента РФС Виталия Мутко. По мнению Газзаева, Мутко виноват в неудачных результатах национальной команды в последние годы.

    «С 2010 года и по настоящий момент у нас нет никаких позитивных результатов и перспектив. Наша национальная сборная стала худшей на двух чемпионатах Европы и одном чемпионате мира. Еще на один чемпионат мира в 2010 году сборная вообще не попала.

    А совсем недавно мы пережили очередное унижение на Кубке конфедераций. То есть, провалено пять крупных турниров подряд!

    Виталий Леонтьевич, 15 лет назад у меня в сборной начинали играть Березуцкий, Игнашевич, Аршавин и Кержаков, многие из них и по сей день играют. Посмотрите историю», – заявил Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:35

      Мутко по барабану,что ты там сказал.Он -царь и бог!))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 5 июля 2017, 21:49

      5 причин для ОПТИМИЗМА и 125 для ПЕССИМИЗМА!
      Итого, в сухом остатке, получаем беспощадную критику болельщиками игру сборной на 120 пунктов ПЕССИМИЗМА.
      К сожалению, сборную России в последнее время много критикуют и ведь есть ЗА ЧТО!
      А всё потому что Мутко и Черчесов слишком много на себя взяли и ВЗВАЛИЛИ, а нести не хотят!
      Слишком уж ГРУЗ ответственности оказался ТЯЖКИМ!
      Как лебедь, рак и щука ЗАКУСИЛИ они удила сборной, а вытащить НЕ МОГУТ!
      А воз и ныне там и даже на миллиметр не сдвинулся с места!
      Не хватает УМА и сил!
      Никита Симонян: - "Отличительная черта Черчесова это ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ."
      Смолов: - "...очень ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ".
      А кому эта ГОЛАЯ черчесовская требовательность нужна.
      Требовательность ради требовательности???
      Игровой мысли - НЕТ и никто на тренировках её не проходил и ей не обучался.
      Тактики - НЕТ и никто на тренировках на футбольном поле ТАКТИКОЙ не занимался.
      Взаимопонимания - НЕТ и никто на тренировках на футбольном поле взаимопонимание не отрабатывал.
      Осмысленной игры и подстраховки - НЕТ и никто этим на тренировках на футбольном поле не занимался.
      Атаки - НЕТ и никто этим на тренировках на футбольном поле не занимался, каждый играет сам по себе и других не замечает.
      ТИЛИ, ТИЛИ, ТРАЛИ ВАЛИ, это мы НЕ ПРОХОДИЛИ, это нам НЕ ЗАДАВАЛИ!
      Что тогда Черчесов требует и с кого???
      Кому такая требовательность Черчесова нужна???
      Для начала, в аудитории, а затем и на футбольном поле, надо обучить игроков сборной премудростям осмысленной игры, азам тактики на игру и только потом уже ТРЕБОВАТЬ с игроков играть командой.
      Оборона слабая, игровой стабильности НЕТ, движение без мысли и тактики, в игре заторможенность и вялотекущая перепасовка, уверенности и солидности НЕТ, атака БЕЗЗУБАЯ, пасы корявые, много обрезов, отбор мяча с нарушением правил, бессистемная игра и частые потери на ровном месте, удары по воробьям за воротами соперника, игроки теряют свои позиции и часто фолят без дела.
      У Черчесова ЯВНО хромает тренировочный процесс! ЯВНО!
      Игроки НАПРОЧЬ отказываются ПОНИМАТЬ и выполнять тренерские установки!
      Тут, одно их двух!
      Либо игроки ничего НЕ ПОНИМАЮТ, либо Черчесов НЕ МОЖЕТ им растолковать так, чтобы до игроков ДОШЛО, куда бежать и ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
      И тут дело даже не в физике, а в полном ОТСУТСТВИИ у игроков сборной футбольной МЫСЛИ на поле!
      Каждый игрок должен уметь мыслить на поле! КАЖДЫЙ!
      А если их этому на тренировке не учат, а если и учат, то НЕ ПОЙМИ Черчесова как и по остаточному принципу?
      Что тогда Черчесов ТРЕБУЕТ и с кого???
      Сначала ОБУЧИ и только потом ТРЕБУЙ!!!
      ТРЕБОВАТЬ научились, а обучить УМА не хватает!!!
      Спокойствие - залог успеха!
      Пожелаем Станиславу УЛУЧШИТЬ тренировочный процесс и ОБУЧИТЬ игроков сборной премудростям ОСМЫСЛЕННОЙ игры на футбольном поле!
      Стасу Черчесову надо ПОДТЯНУТЬ методику преподавания футбольного мастерства на тренировках!
      ХВАТИТ игроков гонять физикой на фоне УСТАЛОСТИ прошедшего сезона.
      Надо с игроками часами и ДНЯМИ, а не минутами, ЗАНИМАТЬСЯ тактикой и СТРАТЕГИЕЙ осмысленной игры!
      За счёт того, что не было командной и осмысленной игры, игра сборной России с Чили была КОРЯВОЙ и РВАНОЙ, особенно у ворот соперника.
      Кому такая голая однобокая и перекошенная ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ Черчесова нужна???
      За неё очки не начисляют и медали НЕ ДАЮТ???
      То-то и оно!!!
      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      Krics 5 июля 2017, 19:42

      Не защищаю Мудко, но чего ты добился , как тренер сборной?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 5 июля 2017, 18:31

      Это смахивает на "вор у вора дубинку украл"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июля 2017, 18:11

      Ты ещё вспомни как на Олимпиаде в Москве играл.
      И проиграл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 5 июля 2017, 16:33

      один аферист наехал на другого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 5 июля 2017, 16:28

      И ведь прав..хоть и не нравится как тренер..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 16:17

      Валера прав ! С 2010 столько бабок ввалили в сборную (посчитайте тренеров и их "гонорары" ) ! А сборной нет ( ! На эти бабки за это время можно было бы вторых аршавиных , кержаковых, березуцких вырастить на пару сборных !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 июля 2017, 16:10

      а сейчас кокорин и дзюба и их инстаграм, + акинфеев....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Joker 555 5 июля 2017, 15:44

      Страна такая купи-продай . Откуда тут футболу взяться.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11