Широков: «Манчини пока не выигрывал Лигу чемпионов, но Фурсенко его достаточно мотивирует»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера петербургского клуба.

Напомним, итальянский специалист подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

– Новым главным тренером «Зенита» назначен Роберто Манчини. Можно ли его назвать тренером топ-уровня и по силам ли ему провести революцию в «Зените»?

– Манчини работал с топ-клубами, и достаточно успешно, поэтому его можно назвать тренером топ-уровня. Он выигрывал чемпионаты в Англии и Италии.

– Но Лигу чемпионов так и не выиграл. А «Зенит» ставит цель победить именно в этом турнире.

– Пока не выиграл. Думаю, Сергей Александрович Фурсенко его достаточно мотивирует.