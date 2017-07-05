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    Широков: «Манчини пока не выигрывал Лигу чемпионов, но Фурсенко его достаточно мотивирует»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера петербургского клуба.

    Напомним, итальянский специалист подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

    – Новым главным тренером «Зенита» назначен Роберто Манчини. Можно ли его назвать тренером топ-уровня и по силам ли ему провести революцию в «Зените»?

    – Манчини работал с топ-клубами, и достаточно успешно, поэтому его можно назвать тренером топ-уровня. Он выигрывал чемпионаты в Англии и Италии.

    – Но Лигу чемпионов так и не выиграл. А «Зенит» ставит цель победить именно в этом турнире.

    – Пока не выиграл. Думаю, Сергей Александрович Фурсенко его достаточно мотивирует.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    05.07.2017 01:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1426

      VSt 5 июля 2017, 19:45

      Ой, болеть будем за ЛЧ. Подскажите, по TV покажут финал ЛЧ с "Зенитом"?
      На каком канале? Может спутниковую купить?
      В пивбаре спросил, пока никто не знает, хотели морду набить. Думали, я издеваюсь.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 17:11

      А Фурсенко что , выигрывал ЛЧ ? Чтобы мотивировать ! Или разговор о деньгах . Так этого очень мало .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 5 июля 2017, 11:31

      Я конечно болельщик Зенита, но надеяться на то, что Манчини с Интером и Мансити ЛЧ не выиграл, а с Зенитом обязательно выиграет, по крайней мере недальновидно. Но как говорится - мечтать не вредно, вредно не мечтать.

      2
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 09:41

      В принципе в следующем сезоне в ЛЧ с третьего места можно попасть.

      2
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Дядя Серёжа 6 июля 2017, 08:56

      еще не факт, квалификацию в ЛЧ надо будет проходить

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2017, 09:17

      Широков, что то ошибся ЛЧ выиграет сПАРТАК-хрю хрю

      -3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 07:20

      Вы на сколько сезонов вперед планируете? А другие команды согласны с вашими задумками?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 5 июля 2017, 06:59

      О чем это он??? Ээй,спуститесь на землю....какая вам ЛЧ?!
      Размечтались.....)))

      -2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 06:44

      Не многовато задач на первый сезон?

      4
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 06:30

      Для начала нужно в ЛЧ попасть.

      5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 5 июля 2017, 02:37

      боамж ставил луческу ставил сейчас манчини

      -2
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