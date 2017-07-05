Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков: «Манчини пока не выигрывал Лигу чемпионов, но Фурсенко его достаточно мотивирует»

Широков: «Манчини пока не выигрывал Лигу чемпионов, но Фурсенко его достаточно мотивирует»

5 июля 2017, 01:48
12

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера петербургского клуба.

Напомним, итальянский специалист подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

– Новым главным тренером «Зенита» назначен Роберто Манчини. Можно ли его назвать тренером топ-уровня и по силам ли ему провести революцию в «Зените»?

– Манчини работал с топ-клубами, и достаточно успешно, поэтому его можно назвать тренером топ-уровня. Он выигрывал чемпионаты в Англии и Италии.

– Но Лигу чемпионов так и не выиграл. А «Зенит» ставит цель победить именно в этом турнире.

– Пока не выиграл. Думаю, Сергей Александрович Фурсенко его достаточно мотивирует.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман Манчини Роберто
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
карасевщина
1499211458
боамж ставил луческу ставил сейчас манчини
Ответить
Сибирь за Спартак
1499225440
Для начала нужно в ЛЧ попасть.
Ответить
Svoysvoemubrat
1499226287
Не многовато задач на первый сезон?
Ответить
Mr_Digorec
1499227161
О чем это он??? Ээй,спуститесь на землю....какая вам ЛЧ?! Размечтались.....)))
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499228455
Вы на сколько сезонов вперед планируете? А другие команды согласны с вашими задумками?
Ответить
Garrincha58
1499235455
Широков, что то ошибся ЛЧ выиграет сПАРТАК-хрю хрю
Ответить
Дядя Серёжа
1499236914
В принципе в следующем сезоне в ЛЧ с третьего места можно попасть.
Ответить
Андрей Питерский
1499243519
Я конечно болельщик Зенита, но надеяться на то, что Манчини с Интером и Мансити ЛЧ не выиграл, а с Зенитом обязательно выиграет, по крайней мере недальновидно. Но как говорится - мечтать не вредно, вредно не мечтать.
Ответить
dok66
1499263888
А Фурсенко что , выигрывал ЛЧ ? Чтобы мотивировать ! Или разговор о деньгах . Так этого очень мало .
Ответить
VSt
1499273144
Ой, болеть будем за ЛЧ. Подскажите, по TV покажут финал ЛЧ с "Зенитом"? На каком канале? Может спутниковую купить? В пивбаре спросил, пока никто не знает, хотели морду набить. Думали, я издеваюсь.
Ответить
Главные новости
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
6
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
14
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
32
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
4
Все новости
Все новости
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
Семин заступился за Тюкавина
14:15
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
14
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
32
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+