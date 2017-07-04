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    Манчини: «В игре «Зенита» наметился определенный прогресс»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «Аустрией» в товарищеском матче (2:1). По словам итальянского специалиста, в игре его подопечных наметился прогресс.

    Отметим, что под руководством итальянца, возглавившего команду 1 июня, сине-бело-голубые проиграли две стартовые контрольные игры.

    – Сегодня мы сыграли довольно неплохо, но главное для нас сейчас не результат – он придет, если мы будем играть хорошо. Сегодня я увидел у нас первые признаки хорошей игры.

    – Если сравнивать этот матч с двумя предыдущими, то чувствуется прогресс и то, что ваши идеи находят отклик у футболистов?

    – Да, наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами. И вообще с каждым матчем мы становимся только лучше и лучше и через две-три, может быть, четыре недели придем к идеальным кондициям.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.07.2017 23:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 09:53

      Было бы прикольно, если бы ты сказал, что толку нет, всё плохо, а я не справляюсь. Конечно прогресс.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июля 2017, 09:50

      Мне почему то кажется что он такой же балабол как и Луческу.

      1
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 5 июля 2017, 01:51

      У Манчини задача одна. Словесно отбить бабло.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 июля 2017, 01:45

      Роберто, а быстрее можно двигаться немного ?? Медленно двигались с Аустрией, особенно игроки без мяча, добавить бы ...

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 июля 2017, 00:03

      Поживем - увидим...

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