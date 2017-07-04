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  • Манчини: «В игре «Зенита» наметился определенный прогресс»

Манчини: «В игре «Зенита» наметился определенный прогресс»

4 июля 2017, 23:32
5

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «Аустрией» в товарищеском матче (2:1). По словам итальянского специалиста, в игре его подопечных наметился прогресс.

Отметим, что под руководством итальянца, возглавившего команду 1 июня, сине-бело-голубые проиграли две стартовые контрольные игры.

– Сегодня мы сыграли довольно неплохо, но главное для нас сейчас не результат – он придет, если мы будем играть хорошо. Сегодня я увидел у нас первые признаки хорошей игры.

– Если сравнивать этот матч с двумя предыдущими, то чувствуется прогресс и то, что ваши идеи находят отклик у футболистов?

– Да, наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами. И вообще с каждым матчем мы становимся только лучше и лучше и через две-три, может быть, четыре недели придем к идеальным кондициям.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (5)
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kotmyshka
1499202185
Поживем - увидим...
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Zubo
1499208322
Роберто, а быстрее можно двигаться немного ?? Медленно двигались с Аустрией, особенно игроки без мяча, добавить бы ...
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Joker 555
1499208692
У Манчини задача одна. Словесно отбить бабло.
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Диктор
1499237408
Мне почему то кажется что он такой же балабол как и Луческу.
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Дядя Серёжа
1499237620
Было бы прикольно, если бы ты сказал, что толку нет, всё плохо, а я не справляюсь. Конечно прогресс.
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