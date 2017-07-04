Манчини: «В игре «Зенита» наметился определенный прогресс»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «Аустрией» в товарищеском матче (2:1). По словам итальянского специалиста, в игре его подопечных наметился прогресс.

Отметим, что под руководством итальянца, возглавившего команду 1 июня, сине-бело-голубые проиграли две стартовые контрольные игры.

– Сегодня мы сыграли довольно неплохо, но главное для нас сейчас не результат – он придет, если мы будем играть хорошо. Сегодня я увидел у нас первые признаки хорошей игры.

– Если сравнивать этот матч с двумя предыдущими, то чувствуется прогресс и то, что ваши идеи находят отклик у футболистов?

– Да, наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами. И вообще с каждым матчем мы становимся только лучше и лучше и через две-три, может быть, четыре недели придем к идеальным кондициям.