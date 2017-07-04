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Гвардиола подтвердил трансфер 16-летнего защитника «Барселоны» в «Манчестер Сити»

4 июля 2017, 18:57
1

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что «горожане» заключили контракт с защитником академии «Барселоны» Эриком Гарсией.

«У меня есть хорошие отчеты о нем. Мне еще не посчастливилось лично понаблюдать за его игрой, но люди очень высоко о нем отзываются, и у нас появился шанс подписать его.

Он хотел сделать этот шаг в своей карьере, и мы дали ему возможность осуществить это», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1,7 миллиона фунтов стерлингов.

Отметим, что Гарсия является одним из талантливейших воспитанников академии сине-гранатовых La Masia.

Источник: Football Espana
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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Luis Figo
1499195066
лет через десять будет стоит не меньше 50лям!
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