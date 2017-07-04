Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола подтвердил трансфер 16-летнего защитника «Барселоны» в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что «горожане» заключили контракт с защитником академии «Барселоны» Эриком Гарсией.

    «У меня есть хорошие отчеты о нем. Мне еще не посчастливилось лично понаблюдать за его игрой, но люди очень высоко о нем отзываются, и у нас появился шанс подписать его.

    Он хотел сделать этот шаг в своей карьере, и мы дали ему возможность осуществить это», – сказал Гвардиола.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1,7 миллиона фунтов стерлингов.

    Отметим, что Гарсия является одним из талантливейших воспитанников академии сине-гранатовых La Masia.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2017 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 июля 2017, 22:04

      лет через десять будет стоит не меньше 50лям!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11