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    Эменике проходит медицинское обследование для «Олимпиакоса»

    Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в ближайшее время станет игроком «Олимпиакоса». По информации Nigeria Today, 30-летний футболист в настоящее время проходит медицинское обследование перед переходом в пирейский клуб. Сообщается, что сумма сделки составит 2 миллиона евро.

    Напомним, с 2011 по 2013 год нигериец защищал цвета «Спартака». Ранее в турецких СМИ регулярно появлялись слухи, что форвард может вернуться в московский клуб.

    В минувшем сезоне Эменике принял участие в 27-ми поединках, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 13:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 июля 2017, 13:34

      Хорошо,что не обратно в спартак

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июля 2017, 13:28

      А что, Эминике вполне квалифицированный нападающий , по моему он не остается в Фенере. потому ,что у него там конфликт с болельщиками и с руководством клуба.Но Олимпиакос вполне себе сильный клуб , правда чемпионат Турции конечно сильнее чемпионата Греции зато команда из Пиреи почти всегда играет в ЛЧ.

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