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Эменике проходит медицинское обследование для «Олимпиакоса»

4 июля 2017, 13:17
2

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в ближайшее время станет игроком «Олимпиакоса». По информации Nigeria Today, 30-летний футболист в настоящее время проходит медицинское обследование перед переходом в пирейский клуб. Сообщается, что сумма сделки составит 2 миллиона евро.

Напомним, с 2011 по 2013 год нигериец защищал цвета «Спартака». Ранее в турецких СМИ регулярно появлялись слухи, что форвард может вернуться в московский клуб.

В минувшем сезоне Эменике принял участие в 27-ми поединках, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Греция. Суперлига Фенербахче Олимпиакос Эменике Эммануэль
Комментарии (2)
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hevbn 28
1499164136
А что, Эминике вполне квалифицированный нападающий , по моему он не остается в Фенере. потому ,что у него там конфликт с болельщиками и с руководством клуба.Но Олимпиакос вполне себе сильный клуб , правда чемпионат Турции конечно сильнее чемпионата Греции зато команда из Пиреи почти всегда играет в ЛЧ.
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Asbjorn
1499164483
Хорошо,что не обратно в спартак
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