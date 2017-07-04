Эменике проходит медицинское обследование для «Олимпиакоса»

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в ближайшее время станет игроком «Олимпиакоса». По информации Nigeria Today, 30-летний футболист в настоящее время проходит медицинское обследование перед переходом в пирейский клуб. Сообщается, что сумма сделки составит 2 миллиона евро.

Напомним, с 2011 по 2013 год нигериец защищал цвета «Спартака». Ранее в турецких СМИ регулярно появлялись слухи, что форвард может вернуться в московский клуб.

В минувшем сезоне Эменике принял участие в 27-ми поединках, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач