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  • Марио Фернандес: «Я не лучший в РФПЛ. Мне надо чаще забивать»

Марио Фернандес: «Я не лучший в РФПЛ. Мне надо чаще забивать»

4 июля 2017, 11:02
4

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес отметил, что при нынешней схеме игры команды у него больше свободы действий в атаке. При этом натурализованный бразилец признал необходимость улучшать свою эффективность впереди.

«Не считаю себя лучшим, в российской лиге много достойных футболистов. У каждого свои сильные и слабые стороны. Мне тоже много в чем надо прибавлять. В частности, надо чаще забивать. Стараюсь прогрессировать, полностью выкладываюсь на каждой тренировке, чтобы становиться лучше.

Подходит ли мне схема ЦСКА 3-5-2? Пожалуй, это действительно так. Наличие трех центральных защитников практически освобождает меня от оборонительных функций, я могу большую часть времени проводить в атаке, ближе к воротам соперника. Очень доволен тем, что наша команда сейчас использует данную систему, но при этом всегда готов перестроиться и выполнить любое тактическое задание, которое даст главный тренер», – заявил Фернандес.

В минувшем сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате России 30 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (4)
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Svoysvoemubrat
1499155733
Ты молодец, спора нет, но когда сыграешь за сборную? Или ждешь вызова от Тите и специально тянешь?
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bset
1499158899
Забивать - это твоя не основная задача. А количество забитых с твоим участием голов на высоком уровне.
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directorpg
1499172543
Молодец
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фёдорспартак5
1499183177
Вы один из лучших.не только в армейцами Но в российском чемпионате. Они должны дать вам игры для сборной. И я считаю,что они должны сожалеть об этом.
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