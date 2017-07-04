Марио Фернандес: «Я не лучший в РФПЛ. Мне надо чаще забивать»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес отметил, что при нынешней схеме игры команды у него больше свободы действий в атаке. При этом натурализованный бразилец признал необходимость улучшать свою эффективность впереди.

«Не считаю себя лучшим, в российской лиге много достойных футболистов. У каждого свои сильные и слабые стороны. Мне тоже много в чем надо прибавлять. В частности, надо чаще забивать. Стараюсь прогрессировать, полностью выкладываюсь на каждой тренировке, чтобы становиться лучше.

Подходит ли мне схема ЦСКА 3-5-2? Пожалуй, это действительно так. Наличие трех центральных защитников практически освобождает меня от оборонительных функций, я могу большую часть времени проводить в атаке, ближе к воротам соперника. Очень доволен тем, что наша команда сейчас использует данную систему, но при этом всегда готов перестроиться и выполнить любое тактическое задание, которое даст главный тренер», – заявил Фернандес.

В минувшем сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате России 30 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.