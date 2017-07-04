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    Марио Фернандес: «Я не лучший в РФПЛ. Мне надо чаще забивать»

    Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес отметил, что при нынешней схеме игры команды у него больше свободы действий в атаке. При этом натурализованный бразилец признал необходимость улучшать свою эффективность впереди.

    «Не считаю себя лучшим, в российской лиге много достойных футболистов. У каждого свои сильные и слабые стороны. Мне тоже много в чем надо прибавлять. В частности, надо чаще забивать. Стараюсь прогрессировать, полностью выкладываюсь на каждой тренировке, чтобы становиться лучше.

    Подходит ли мне схема ЦСКА 3-5-2? Пожалуй, это действительно так. Наличие трех центральных защитников практически освобождает меня от оборонительных функций, я могу большую часть времени проводить в атаке, ближе к воротам соперника. Очень доволен тем, что наша команда сейчас использует данную систему, но при этом всегда готов перестроиться и выполнить любое тактическое задание, которое даст главный тренер», – заявил Фернандес.

    В минувшем сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате России 30 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бобсоккер

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    04.07.2017 11:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 4 июля 2017, 18:46

      Вы один из лучших.не только в армейцами Но в российском чемпионате.
      Они должны дать вам игры для сборной.
      И я считаю,что они должны сожалеть об этом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 4 июля 2017, 15:49

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 июля 2017, 12:01

      Забивать - это твоя не основная задача. А количество забитых с твоим участием голов на высоком уровне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 11:08

      Ты молодец, спора нет, но когда сыграешь за сборную? Или ждешь вызова от Тите и специально тянешь?

      2
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