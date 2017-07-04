Акимов: «Мне кажется, приход Полоза заставит Кокорина работать»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Акимов озвучил свое видение причин снижения уровня игры форварда Александра Кокорина. По мнению экс-игрока питерцев, у нападающего не было конкурентов в команде, которые бы его мотивировали к совершенствованию.

«Мне кажется, приход Полоза как раз и заставит Кокорина работать. В «Зените» у него не было конкурентов. И особой мотивации совершенствоваться тоже. Безусловно, Кокорин — очень сильный нападающий. Возможно, ему просто не хватает характера. Внутреннего стержня, без которого невозможно добиться успеха. Александру стоит сосредоточиться на футболе, а не на гламуре и саморекламе в социальных сетях. Ну а Полоз — человек дисциплинированный», – заявил Акимов.

В минувшем сезоне чемпионата России Кокорин забил пять голов в 27 играх.