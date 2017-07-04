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    Акимов: «Мне кажется, приход Полоза заставит Кокорина работать»

    Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Акимов озвучил свое видение причин снижения уровня игры форварда Александра Кокорина. По мнению экс-игрока питерцев, у нападающего не было конкурентов в команде, которые бы его мотивировали к совершенствованию.

    «Мне кажется, приход Полоза как раз и заставит Кокорина работать. В «Зените» у него не было конкурентов. И особой мотивации совершенствоваться тоже. Безусловно, Кокорин — очень сильный нападающий. Возможно, ему просто не хватает характера. Внутреннего стержня, без которого невозможно добиться успеха. Александру стоит сосредоточиться на футболе, а не на гламуре и саморекламе в социальных сетях. Ну а Полоз — человек дисциплинированный», – заявил Акимов.

    В минувшем сезоне чемпионата России Кокорин забил пять голов в 27 играх.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    04.07.2017 10:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 июля 2017, 22:08

      Кокорин только у Бердыева заработает - тренеры не могут работать с ним и вину свою валят на него

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2017, 18:07

      Если без зарплаты оставят тогда может и начнет шевелиться.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 июля 2017, 15:29

      Кокорина так не покажется...

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 июля 2017, 15:09

      Слово работать они не понимают,
      Они играют.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июля 2017, 12:21

      Кокорин, по собственному мнению, даже не работает, а пашет!!!)))

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 июля 2017, 12:10

      Посмотрим!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 июля 2017, 11:36

      кокорина ничто не заставит работать,пока он такие деньги получает

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 11:21

      Если игрока нужно заставлять работать силой, это уже не игрок. Хотя конкуренция может пробудить самолюбие. А если будут играть легионеры, что вернее всего, тогда на следующих идиотских фото будет не два дурака, а 3 или 5.

      4
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 11:06

      Есть старый фильм *Неподдающиеся*, как раз про этих персонажей.

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июля 2017, 11:00

      Акимов мне кажется у нас всем все кажется Мутко кажется что мы футбольная страна что после ЧМ что то сдвинется в лучшую сторону Президенту кажется что в стране все хорошо Фурсенко кажется, что Манчини сделает Зенит чемпионом и тд и тп,но ведь если кажется перекреститесь господа и посмотрите правде в глаза,ничего у нас никогда не изменится в футболе пока будет гос.финансирование профессиональных команд деньги эти все должны идти на финансирование детского и юношеского футбола только тогда будет прок во всем,а не вэлком раша

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