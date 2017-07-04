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  • Акимов: «Мне кажется, приход Полоза заставит Кокорина работать»

Акимов: «Мне кажется, приход Полоза заставит Кокорина работать»

4 июля 2017, 10:24
19

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Акимов озвучил свое видение причин снижения уровня игры форварда Александра Кокорина. По мнению экс-игрока питерцев, у нападающего не было конкурентов в команде, которые бы его мотивировали к совершенствованию.

«Мне кажется, приход Полоза как раз и заставит Кокорина работать. В «Зените» у него не было конкурентов. И особой мотивации совершенствоваться тоже. Безусловно, Кокорин — очень сильный нападающий. Возможно, ему просто не хватает характера. Внутреннего стержня, без которого невозможно добиться успеха. Александру стоит сосредоточиться на футболе, а не на гламуре и саморекламе в социальных сетях. Ну а Полоз — человек дисциплинированный», – заявил Акимов.

В минувшем сезоне чемпионата России Кокорин забил пять голов в 27 играх.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Акимов Дмитрий Полоз Дмитрий
Комментарии (19)
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семёнычев
1499153484
О каком "внутреннем стержне" можно говорить у человека, который выкладывает в инет ролики, где он в белом, пушистов халате "с другом" лежит в койке и "вытирает сопли" ребром ладошки???? Ну, высморкался бы нормально в платок, как все люди делают, так ведь нет....
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insider_retro
1499153673
В нашем футболе с лимитом на легионеров и предпочтением российских паспортов игрока на контракте сложно чем-то мотивировать... Приход другого игрока ничего не меняет... Вот игроков с ярко выраженным эго, таких как Видаль, это задело бы до белого каления.... А так - пустое....
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порт
1499153776
Если доктор сказал морг, значит морг, и не нужно спорить.
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Svoysvoemubrat
1499155142
Ролик *Работающий Кокорин* может стать топом в интернете. Я лично лайкну обязательно.
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Svoysvoemubrat
1499155584
Есть старый фильм *Неподдающиеся*, как раз про этих персонажей.
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Одинокий волк Маквейд
1499156461
Если игрока нужно заставлять работать силой, это уже не игрок. Хотя конкуренция может пробудить самолюбие. А если будут играть легионеры, что вернее всего, тогда на следующих идиотских фото будет не два дурака, а 3 или 5.
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Asbjorn
1499157373
кокорина ничто не заставит работать,пока он такие деньги получает
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mihail200606
1499171392
Кокорина так не покажется...
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OfaZavr
1499180868
Если без зарплаты оставят тогда может и начнет шевелиться.
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ijgjr
1499195291
Кокорин только у Бердыева заработает - тренеры не могут работать с ним и вину свою валят на него
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