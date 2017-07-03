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    Клиши прилетел в Турцию на медосмотр в «Истанбуле»

    Бывший защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши прибыл в Турцию для прохождения медицинского осмотра в «Истанбуле». Ожидается, что в ближайшее время турецкий клуб объявит о подписании двукратного чемпиона Англии.

    В мае 31-летний француз сказал о том, что не будет продлевать контракт с «горожанами». В минувшем сезоне Клиши забил два мяча в 19 играх всех соревнований за команду Хосепа Гвардиолы. Портал Transfermarkt оценивает свободного агента в 7 миллионов евро.

    «Истанбул» завершил выступление в чемпионате Турции-2016/17 на втором месте, уступив чемпиону «Бешикташу» четыре очка.

    Источник: beIN SPORTS

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    03.07.2017 23:24
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