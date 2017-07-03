Официально: Чалханоглу – игрок «Милана»

Сочувствую! Классный игрок, почему до сих пор его никто не звал??
Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу подписал контракт с «Миланом» до 2021 года. «Байер» заработал на переходе 20 миллионов евро. В случае удачного выступления 23-летнего хавбека в новом клубе леверкузенцы получат еще 4 миллиона в качестве бонусов.
Пресс-служба «россонери» опубликовала в твиттере видеозапись с участием игрока и генерального директора Марко Фассоне. На 2:15 Чалханоглу расписался в контракте.
Ранее «Байер» поблагодарил футболиста за три года в клубе.
@hakanc10 è ufficialmente un giocatore del Milan!— AC Milan (@acmilan) 3 июля 2017 г.
https://t.co/N7ODRDrW4p#welcomeCalhanoglu pic.twitter.com/5HNLQZ0Isq