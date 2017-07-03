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    Официально: Чалханоглу – игрок «Милана»

    Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу подписал контракт с «Миланом» до 2021 года. «Байер» заработал на переходе 20 миллионов евро. В случае удачного выступления 23-летнего хавбека в новом клубе леверкузенцы получат еще 4 миллиона в качестве бонусов.

    Пресс-служба «россонери» опубликовала в твиттере видеозапись с участием игрока и генерального директора Марко Фассоне. На 2:15 Чалханоглу расписался в контракте.

    Ранее «Байер» поблагодарил футболиста за три года в клубе.

    Источник: ФК «Милан»

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    03.07.2017 21:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 июля 2017, 06:38

      Сочувствую! Классный игрок, почему до сих пор его никто не звал??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 июля 2017, 00:36

      Отличный трансфер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 3 июля 2017, 22:11

      Милан наконец вроде поднимается.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > Tsigan 3 июля 2017, 22:22

      Да ещё пока не поднимается, хорошие игроки высокого европейского уровня в "Милане" всегда были, да и Хакан один из таких. Всё станет видно по результатам в новом сезоне. Моё мнение, что "россонери" нужен ещё и харизматичный тренер, который ещё и будет являться символом клуба. Мне нравится работа Винченцо Монтеллы, но хотелось бы полноценного возвращения великого "Милана", вобщем нужен тренер такой как Паоло Мальдини...

      0
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 3 июля 2017, 21:31

      Молодцы Милан , и качественно ,и не дорого усиляются

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