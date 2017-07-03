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    Хамес намерен остаться в «Реале», если его не отпустят в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Реала» Хамес заявил президенту клуба Флорентино Пересу, что покинет сливочных только в том случае, если им удастся договориться о трансфере игрока с «Манчестер Юнайтед». Колумбиец видит себя только в составе манкунианцев. Если же сделка не состоится, 25-летний хавбек намерен остаться в королевском клубе, несмотря на интерес к своей персоне со стороны других клубов.

    Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы заплатить за футболиста 80 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Хамес принял участие в 33-х матчах, записав в свой актив 11 голов и 13 результативных передач.

    Источник: Skysports

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    03.07.2017 12:26
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