Хамес намерен остаться в «Реале», если его не отпустят в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Хамес заявил президенту клуба Флорентино Пересу, что покинет сливочных только в том случае, если им удастся договориться о трансфере игрока с «Манчестер Юнайтед». Колумбиец видит себя только в составе манкунианцев. Если же сделка не состоится, 25-летний хавбек намерен остаться в королевском клубе, несмотря на интерес к своей персоне со стороны других клубов.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы заплатить за футболиста 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Хамес принял участие в 33-х матчах, записав в свой актив 11 голов и 13 результативных передач.