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  • Егоров о своем уходе из судейства: «Уйти вовремя – очень важный момент»

Егоров о своем уходе из судейства: «Уйти вовремя – очень важный момент»

3 июля 2017, 11:14
6

Арбитр Александр Егоров завершил свою карьеру, перейдя на работу в должности заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС.

«После того, как мне поступило от руководства РФС предложение войти в руководящий состав Департамента судейства и инспектирования, долго не раздумывал. Посоветовался с семьей и посчитал, что не принять такое предложение будет неправильно.

Понимаю, что теперь придется завершить карьеру действующего арбитра, хотя нахожусь в отличной физической форме, так как выполнил огромный объем работы в рамках подготовки ко второй части сезона-2016/17. Считаю, что уйти вовремя – это очень важный момент.

Уверен, что мой уход позволит открыть новые судейские таланты. В то же время с большим желанием готов взяться за новый объем работы уже в другой роли», – сказал Егоров.

На данном посту он сменил Алексея Николаева, который решил продолжить карьеру арбитра.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (6)
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ALeX-161-rus
1499070131
Типа не пойман,не вор.
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yorgenbarenz
1499072048
Двухходовочкой попахивает.Уход Егорова сразу позволил раскрыться молодому таланту Николаева.
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Tsigan
1499075910
Конечно во время уйти вернее свалить чтоб лишний раз не палится-очень важно! Теперь к другой кормушке без палево лет на десять пристроюсь....
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diktatop
1499080581
я бы поправил, напиздить и Уйти вовремя – очень важный момент
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Svoysvoemubrat
1499111052
Похоже на явку с повинной.
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Одинокий волк Маквейд
1499113156
Это он не отрицал, что судьи играют на ставках у букмекеров или я что-то путаю?
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