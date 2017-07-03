Егоров о своем уходе из судейства: «Уйти вовремя – очень важный момент»

Арбитр Александр Егоров завершил свою карьеру, перейдя на работу в должности заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС.

«После того, как мне поступило от руководства РФС предложение войти в руководящий состав Департамента судейства и инспектирования, долго не раздумывал. Посоветовался с семьей и посчитал, что не принять такое предложение будет неправильно.

Понимаю, что теперь придется завершить карьеру действующего арбитра, хотя нахожусь в отличной физической форме, так как выполнил огромный объем работы в рамках подготовки ко второй части сезона-2016/17. Считаю, что уйти вовремя – это очень важный момент.

Уверен, что мой уход позволит открыть новые судейские таланты. В то же время с большим желанием готов взяться за новый объем работы уже в другой роли», – сказал Егоров.

На данном посту он сменил Алексея Николаева, который решил продолжить карьеру арбитра.