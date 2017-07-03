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    Егоров о своем уходе из судейства: «Уйти вовремя – очень важный момент»

    Арбитр Александр Егоров завершил свою карьеру, перейдя на работу в должности заместителя руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС.

    «После того, как мне поступило от руководства РФС предложение войти в руководящий состав Департамента судейства и инспектирования, долго не раздумывал. Посоветовался с семьей и посчитал, что не принять такое предложение будет неправильно.

    Понимаю, что теперь придется завершить карьеру действующего арбитра, хотя нахожусь в отличной физической форме, так как выполнил огромный объем работы в рамках подготовки ко второй части сезона-2016/17. Считаю, что уйти вовремя – это очень важный момент.

    Уверен, что мой уход позволит открыть новые судейские таланты. В то же время с большим желанием готов взяться за новый объем работы уже в другой роли», – сказал Егоров.

    На данном посту он сменил Алексея Николаева, который решил продолжить карьеру арбитра.

    Источник: РФС

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    03.07.2017 11:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 23:19

      Это он не отрицал, что судьи играют на ставках у букмекеров или я что-то путаю?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 22:44

      Похоже на явку с повинной.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      diktatop 3 июля 2017, 14:16

      я бы поправил, напиздить и Уйти вовремя – очень важный момент

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 3 июля 2017, 12:58

      Конечно во время уйти вернее свалить чтоб лишний раз не палится-очень важно! Теперь к другой кормушке без палево лет на десять пристроюсь....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 июля 2017, 11:54

      Двухходовочкой попахивает.Уход Егорова сразу позволил раскрыться молодому таланту Николаева.

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 3 июля 2017, 11:22

      Типа не пойман,не вор.

      3
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