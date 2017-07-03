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    «Арсенал» не смог договориться с Окслэдом-Чемберленом о продлении контракта

    Руководство «Арсенала» не смогло уговорить Алекса Окслэда-Чемберлена о продлении контракта. Текущее соглашение 23-летнего англичанина заканчивается летом 2018 года. В связи с этим он может сменить клубную прописку уже этим летом.

    Известно, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении этого футболиста. За него может быть предложена сумма в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошлом сезоне Окслэд-Чемберлен провел 45 матчей во всех турнирах своей команды. Он забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.07.2017 11:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +800

      forward33 3 июля 2017, 11:32

      В прошлом сезоне на позиции вингбека отлично играл, нужно продлевать Арсу его.

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      Рейтинг: +1381

      marslond 3 июля 2017, 11:18

      Времени для продления контракта ещё достаточно, тем более в конце сезона показывал отличный футбол, должен продлить контракт.

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