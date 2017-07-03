«Арсенал» не смог договориться с Окслэдом-Чемберленом о продлении контракта

Руководство «Арсенала» не смогло уговорить Алекса Окслэда-Чемберлена о продлении контракта. Текущее соглашение 23-летнего англичанина заканчивается летом 2018 года. В связи с этим он может сменить клубную прописку уже этим летом.

Известно, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении этого футболиста. За него может быть предложена сумма в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Окслэд-Чемберлен провел 45 матчей во всех турнирах своей команды. Он забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.