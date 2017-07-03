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Тигиев: «Сборной России не хватало Дзагоева и Зобнина»

3 июля 2017, 09:43
17

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своем знакомстве с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. По его словам, такой пример воодушевил новичка красно-белых.

«Жили на одной улице, домов через пять. У одного тренера занимались. Пять лет разница. Юрий Отарович выпустил их и набрал нас. Теперь Дзага реже бывает в Беслане – жена, дети, а раньше постоянно приезжал, с мальчишками в футбол рубился.

Вся Осетия гордится Аланом, и, думаю, по праву. Молодец, сам всего достиг. Один эпизод в память врезался. Возвращаемся с отцом из Владикавказа на машине. Дождь лепит. Видим, человек на поле. Один. По воротам бьет, фишки обводит. Присмотрелись: Дзага! Представляете, насколько фанатично футбол любил! И любит. Потому и заиграл. Мне так приятно было, когда он пробился. Гордость за соседа распирала. Его пример здорово воодушевил: если у Алана получилось, почему у меня не должно? Посмотрим, на что я способен…

Жаль, что он не смог на Кубке конфедераций сыграть. Уверен, с Дзагоевым сборная намного лучше выступила бы. Сильно Алана не хватало. Его и Зобнина», – сказал Тигиев.

Напомним, что 22-летний футболист перешел в «Спартак» в середине июня.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Дзагоев Алан Зобнин Роман Тигиев Георгий
Комментарии (17)
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oyabun
1499064774
Хорошо Тигиев сказал. И правильно - Зобнин с Дзагоевым трудяги, каких поискать еще. Здоровья обоим!
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chempion_cska
1499064837
Приятно, когда футболисты играют в разных клубах, но уважают соперника, земляки все - же.
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Svoysvoemubrat
1499067343
Правильная голова у тебя, Жора, хотя и кудрявая.
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Одинокий волк Маквейд
1499070129
Земляк всегда земляк
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Nerlinger
1499070355
А ещё им не хватило Рональды, Месси и многих других...
Ответить
zigbert
1499071878
Все правильно, уважать соперника нужно, тем более если он своими действиями и высказываниями уважает тебя.
Ответить
кеша_КБ
1499072823
- согласен с Жорой!...,и вообще, я бы убрал Черчесова, Тарасова и Шишкина...а вместо них включил бы в состав Бердыева, Денисова, Тигиева..., и по-больше давал бы игрового времени Полозу. имхо), всем здоровья, и играйте в футбол!
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С@НЁК.
1499074325
А также мозгов и ног...
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dok66
1499087732
Нормальные футболисты рождаются именно так ! Нужно быть фанатом игры! Сколько таких историй из Америки , Африки , маленьких стран , где рождались звезды "не благодаря , а вопреки"! Алану - удачи .
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APchelov
1499092233
У сборной России нет идей в голове, и фантазии ноль. И цели тоже нет.
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