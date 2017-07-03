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    Тигиев: «Сборной России не хватало Дзагоева и Зобнина»

    Защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своем знакомстве с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. По его словам, такой пример воодушевил новичка красно-белых.

    «Жили на одной улице, домов через пять. У одного тренера занимались. Пять лет разница. Юрий Отарович выпустил их и набрал нас. Теперь Дзага реже бывает в Беслане – жена, дети, а раньше постоянно приезжал, с мальчишками в футбол рубился.

    Вся Осетия гордится Аланом, и, думаю, по праву. Молодец, сам всего достиг. Один эпизод в память врезался. Возвращаемся с отцом из Владикавказа на машине. Дождь лепит. Видим, человек на поле. Один. По воротам бьет, фишки обводит. Присмотрелись: Дзага! Представляете, насколько фанатично футбол любил! И любит. Потому и заиграл. Мне так приятно было, когда он пробился. Гордость за соседа распирала. Его пример здорово воодушевил: если у Алана получилось, почему у меня не должно? Посмотрим, на что я способен…

    Жаль, что он не смог на Кубке конфедераций сыграть. Уверен, с Дзагоевым сборная намного лучше выступила бы. Сильно Алана не хватало. Его и Зобнина», – сказал Тигиев.

    Напомним, что 22-летний футболист перешел в «Спартак» в середине июня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2017 09:43
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 июля 2017, 00:15

      Да те же яйца были бы, только в профиль

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 3 июля 2017, 21:39

      Как раз на их позиции (Глушакову и Головину) меньше всех вопросов...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 июля 2017, 17:30

      У сборной России нет идей в голове, и фантазии ноль. И цели тоже нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 16:15

      Нормальные футболисты рождаются именно так ! Нужно быть фанатом игры! Сколько таких историй из Америки , Африки , маленьких стран , где рождались звезды "не благодаря , а вопреки"! Алану - удачи .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 июля 2017, 16:01

      Не хватило не только двух,.. трёх,.. пяти игроков.... Недостаёт многих компонентов и в подготовке, и в командных действиях, и много чего... Специалисты толком не разберутся.... Если бы было всё просто, то пригласили бы нужных игроков - и полетели бы победы и титулы...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июля 2017, 13:29

      Полностью согласен.

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 3 июля 2017, 12:32

      А также мозгов и ног...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 3 июля 2017, 12:07

      - согласен с Жорой!...,и вообще, я бы убрал Черчесова, Тарасова и Шишкина...а вместо них включил бы в состав Бердыева, Денисова, Тигиева..., и по-больше давал бы игрового времени Полозу. имхо), всем здоровья, и играйте в футбол!

      3
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      Рейтинг: +100684

      zigbert 3 июля 2017, 11:51

      Все правильно, уважать соперника нужно, тем более если он своими действиями и высказываниями уважает тебя.

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 июля 2017, 11:25

      А ещё им не хватило Рональды, Месси и многих других...

      2
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