Тигиев: «Сборной России не хватало Дзагоева и Зобнина»

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своем знакомстве с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. По его словам, такой пример воодушевил новичка красно-белых.

«Жили на одной улице, домов через пять. У одного тренера занимались. Пять лет разница. Юрий Отарович выпустил их и набрал нас. Теперь Дзага реже бывает в Беслане – жена, дети, а раньше постоянно приезжал, с мальчишками в футбол рубился.

Вся Осетия гордится Аланом, и, думаю, по праву. Молодец, сам всего достиг. Один эпизод в память врезался. Возвращаемся с отцом из Владикавказа на машине. Дождь лепит. Видим, человек на поле. Один. По воротам бьет, фишки обводит. Присмотрелись: Дзага! Представляете, насколько фанатично футбол любил! И любит. Потому и заиграл. Мне так приятно было, когда он пробился. Гордость за соседа распирала. Его пример здорово воодушевил: если у Алана получилось, почему у меня не должно? Посмотрим, на что я способен…

Жаль, что он не смог на Кубке конфедераций сыграть. Уверен, с Дзагоевым сборная намного лучше выступила бы. Сильно Алана не хватало. Его и Зобнина», – сказал Тигиев.

Напомним, что 22-летний футболист перешел в «Спартак» в середине июня.