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    Агент: «Игроки «Ростова» прописывали в свой контракт опцию ухода на случай, если Бердыев покинет клуб»

    Известный футбольный агент Роман Орещук сообщил, что в контрактах футболистов «Ростова» была прописана опция, по которой они могли покинуть клуб в случае ухода тренера Курбана Бердыева. Напомним, что этим летом многие игроки «Ростова» бесплатно покинули донскую команду.

    – Как получилось, что всю команду образца сезона-2016/17 разобрали другие клубы? И почему игроки ушли бесплатно?

    – Сначала тоже находился в недоумении. А потом пообщался с футболистами и их агентами. Многие шли в «Ростов» под Бердыева. Вспомните момент, когда он принял команду – она стояла на вылет, денег не было, зарплату задерживали чуть ли не на год. Как, под какие условия звать новичков?

    Что являлось их главным стимулом? Люди шли именно к Бердыеву – чтобы повысить мастерство. И те, кто хотел у него прогрессировать, невзирая на невыплаты, спокойно прописывали в свой контракт опцию ухода на случай, если тренер покинет команду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2017 01:08
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    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 июля 2017, 16:48

      " Не верю" (Станиславский)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 3 июля 2017, 16:09

      Тем не менее в Ростове закрыли все долги по зарплате и премиальным...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 11:42

      Что Ростову оставалось делать ? Он был загнан в угол . Только сейчас все эти непродуманные шаги оборачиваются другой стороной медали . Команда была собрана - ... и команда разбежалась .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 июля 2017, 10:48

      А в Зенит идут под кого?
      Что-бы повысить мастерство сидения на лавке?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 > rubinovyi2 3 июля 2017, 16:08

      В Зенит идут из-за бабла...А слова идем к Манични не больше чем пиар-ход.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 3 июля 2017, 09:22

      Жаль не получилось чемпионами стать....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 3 июля 2017, 07:42

      были бы у нас все тренера ПФЛ такие как Бердый
      мы были бы ничуть не хуже немцев
      .

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Робинзон 3 июля 2017, 07:44

      согласен полностью

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      2238331 > Робинзон 3 июля 2017, 10:07

      Тогда уж такие тренера должны быть начиная с детского футбола, не только в ПФЛ.А еще нужна система подготовки и деньги))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > 2238331 3 июля 2017, 10:22

      Курбан занимается всем
      полностью контроль берёт
      и правильно делает, порядок нужен во всём

      но чинуши которые у кормушки
      не хотят терять тёплые места, им плевать, что не только положительного результата не выдают
      а просто-напросто гробят дело

      пусть Курбан и крут на поворотах, но результат выдаёт
      и списанных восстанавливает и даже улучшает
      кто ещё из наших мыслепутов от тренерского цеха
      может водить за собой как на поводке футболёров
      никто
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 3 июля 2017, 07:03

      Бред полный

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 июля 2017, 07:02

      Ясно

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 3 июля 2017, 06:09

      Тогда всё ясно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 05:41

      Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем.

      6
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