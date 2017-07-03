Агент: «Игроки «Ростова» прописывали в свой контракт опцию ухода на случай, если Бердыев покинет клуб»

Известный футбольный агент Роман Орещук сообщил, что в контрактах футболистов «Ростова» была прописана опция, по которой они могли покинуть клуб в случае ухода тренера Курбана Бердыева. Напомним, что этим летом многие игроки «Ростова» бесплатно покинули донскую команду.

– Как получилось, что всю команду образца сезона-2016/17 разобрали другие клубы? И почему игроки ушли бесплатно?

– Сначала тоже находился в недоумении. А потом пообщался с футболистами и их агентами. Многие шли в «Ростов» под Бердыева. Вспомните момент, когда он принял команду – она стояла на вылет, денег не было, зарплату задерживали чуть ли не на год. Как, под какие условия звать новичков?

Что являлось их главным стимулом? Люди шли именно к Бердыеву – чтобы повысить мастерство. И те, кто хотел у него прогрессировать, невзирая на невыплаты, спокойно прописывали в свой контракт опцию ухода на случай, если тренер покинет команду.