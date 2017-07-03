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  • Агент: «Игроки «Ростова» прописывали в свой контракт опцию ухода на случай, если Бердыев покинет клуб»

Агент: «Игроки «Ростова» прописывали в свой контракт опцию ухода на случай, если Бердыев покинет клуб»

3 июля 2017, 01:08
22

Известный футбольный агент Роман Орещук сообщил, что в контрактах футболистов «Ростова» была прописана опция, по которой они могли покинуть клуб в случае ухода тренера Курбана Бердыева. Напомним, что этим летом многие игроки «Ростова» бесплатно покинули донскую команду.

– Как получилось, что всю команду образца сезона-2016/17 разобрали другие клубы? И почему игроки ушли бесплатно?

– Сначала тоже находился в недоумении. А потом пообщался с футболистами и их агентами. Многие шли в «Ростов» под Бердыева. Вспомните момент, когда он принял команду – она стояла на вылет, денег не было, зарплату задерживали чуть ли не на год. Как, под какие условия звать новичков?

Что являлось их главным стимулом? Люди шли именно к Бердыеву – чтобы повысить мастерство. И те, кто хотел у него прогрессировать, невзирая на невыплаты, спокойно прописывали в свой контракт опцию ухода на случай, если тренер покинет команду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Орещук Роман Бердыев Курбан
Комментарии (22)
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compka
1499034849
скоро в сборной появятся новые игроки основы: Оздоев, Гранат, Канунников, Набиуллин
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Hasanino
1499036365
Если Бердыев опять поднимет Рубин То это безусловно гений особеннее особенного Моуриньо и рядом не стоял
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Svoysvoemubrat
1499048834
Это о традициях и базисе клуба. Фундамента не было, было передвижное шапито, выступили и уехали. Жаль Ростов.
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Сибирь за Спартак
1499049662
Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем.
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Алексей Гозиас
1499054591
Бред полный
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Робинзон
1499056978
были бы у нас все тренера ПФЛ такие как Бердый мы были бы ничуть не хуже немцев .
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rubinovyi2
1499068093
А в Зенит идут под кого? Что-бы повысить мастерство сидения на лавке?
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dok66
1499071324
Что Ростову оставалось делать ? Он был загнан в угол . Только сейчас все эти непродуманные шаги оборачиваются другой стороной медали . Команда была собрана - ... и команда разбежалась .
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balaton78
1499087385
Тем не менее в Ростове закрыли все долги по зарплате и премиальным...
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андрей андреев
1499089696
" Не верю" (Станиславский)
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