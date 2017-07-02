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    Пицци: «Сборная Чили не заслуживала поражения в матче с Германией»

    Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от финального матча Кубка конфедераций-2017, в котором его подопечные проиграли Германии (0:1).

    «Мы не заслуживали поражения, но случилось то, что случилось. Надо смириться с этим и двигаться дальше», – сказал Пицци.

    Отметим, что на пути к финалу чилийская команда не потерпела ни одного поражения.

    Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций

    Источник: ФИФА

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    02.07.2017 23:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 3 июля 2017, 22:30

      Именно по игре чилийцы на голову сильнее германии, а вот в дисциплине надо добавлять , у немцев всё как в аптеке минимум ошибок и нервозности в ответственных матчах.

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