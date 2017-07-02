Пицци: «Сборная Чили не заслуживала поражения в матче с Германией»

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от финального матча Кубка конфедераций-2017, в котором его подопечные проиграли Германии (0:1).

«Мы не заслуживали поражения, но случилось то, что случилось. Надо смириться с этим и двигаться дальше», – сказал Пицци.

Отметим, что на пути к финалу чилийская команда не потерпела ни одного поражения.

Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций