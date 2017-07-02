Кавенаги провел прощальный матч

В Аргентине состоялся прощальный матч нападающего Фернандо Кавенаги, который в России известен по выступлению за «Спартак». Матч, который проходил на домашнем стадионе «Ривер Плейта» в Буэнос-Айресе, посетило около 60 тысяч болельщиков.

В самом матче матче приняли участие экс-футболисты «Ривер Плейта», в том числе бывший полузащитник «Рубина» Алехандро Домингес, а также Пабло Аймар, Ариэль Ортега, Хавьер Савиола, Энцо Франческоли, Мартин Демикелис.

Напомним, что Кавенаги является воспитанником «Ривер Плейт». Его дебют состоялся в 2000 году. В 2004-м футболист пополнил ряды «Спартака». В России Фернандо выступал два сезона.

Последним клубом 33-летнего аргентинца был греческий АПОЭЛ, но 4 апреля 2016 года футболист получил тяжелую травму колена, в связи с чем вынужден был расторгнуть контракт и в конце мая объявить о завершении карьеры.