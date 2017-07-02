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    Кавенаги провел прощальный матч

    В Аргентине состоялся прощальный матч нападающего Фернандо Кавенаги, который в России известен по выступлению за «Спартак». Матч, который проходил на домашнем стадионе «Ривер Плейта» в Буэнос-Айресе, посетило около 60 тысяч болельщиков.

    В самом матче матче приняли участие экс-футболисты «Ривер Плейта», в том числе бывший полузащитник «Рубина» Алехандро Домингес, а также Пабло Аймар, Ариэль Ортега, Хавьер Савиола, Энцо Франческоли, Мартин Демикелис.

    Напомним, что Кавенаги является воспитанником «Ривер Плейт». Его дебют состоялся в 2000 году. В 2004-м футболист пополнил ряды «Спартака». В России Фернандо выступал два сезона.

    Последним клубом 33-летнего аргентинца был греческий АПОЭЛ, но 4 апреля 2016 года футболист получил тяжелую травму колена, в связи с чем вынужден был расторгнуть контракт и в конце мая объявить о завершении карьеры.

    Источник: YouTube

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    02.07.2017 10:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      александр 59 2 июля 2017, 19:51

      До свидания! Помним. Ну не пошло в Спартаке , бывает. А так хороший игрок. Здоровья!

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