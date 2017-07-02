Семак: «В матче с «Университатей» было много того, что «Уфа» должна оставить в своем арсенале»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал исход товарищеского матча с румынской «Университатей» (2:1).

«Очень хороший спарринг. Команда у соперника хорошая, неплохо выступает в чемпионате Румынии. Для «Уфы» это был первый матч на летнем сборе — понятно, что как таковой свежести у команды еще нет. Но игра для нас сложилась удачно, проигрывая по ходу матча команда смогла забить два мяча.

Во втором тайме «Уфа» имела большое преимущество и могла увеличить счет. По качеству и содержанию игры, по тому, как ребята сегодня старались, это был очень хороший матч, на мой взгляд. Поздравляю болельщиков и игроков, которые провели хорошую встречу. Сегодня было много того, что «Уфа» должна оставить в своем арсенале», — сказал специалист.