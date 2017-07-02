Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «В матче с «Университатей» было много того, что «Уфа» должна оставить в своем арсенале»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал исход товарищеского матча с румынской «Университатей» (2:1).

    «Очень хороший спарринг. Команда у соперника хорошая, неплохо выступает в чемпионате Румынии. Для «Уфы» это был первый матч на летнем сборе — понятно, что как таковой свежести у команды еще нет. Но игра для нас сложилась удачно, проигрывая по ходу матча команда смогла забить два мяча.

    Во втором тайме «Уфа» имела большое преимущество и могла увеличить счет. По качеству и содержанию игры, по тому, как ребята сегодня старались, это был очень хороший матч, на мой взгляд. Поздравляю болельщиков и игроков, которые провели хорошую встречу. Сегодня было много того, что «Уфа» должна оставить в своем арсенале», — сказал специалист.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2017 01:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11