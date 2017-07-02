Нападающий «Лас-Пальмаса» Меса близок к переходу в «Суонси»

Переговоры между «Суонси» и «Лас-Пальмасом» по переходу форварда Роке Месы находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил английское издание Telegraph. Сумма возможной сделки оценивается в 11 миллионов. Ожидается, что испанец прибудет в расположение «лебедей» на следующей неделе.

В минувшем сезоне 28-летний форвард забил один гол и отдал три результативные передачи в 36-ти встречах. Согласно порталу Transfermarkt, игрок стоит 12 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что валлийский клуб отказался от идеи покупки Джона Терри.