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    Нападающий «Лас-Пальмаса» Меса близок к переходу в «Суонси»

    Переговоры между «Суонси» и «Лас-Пальмасом» по переходу форварда Роке Месы находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил английское издание Telegraph. Сумма возможной сделки оценивается в 11 миллионов. Ожидается, что испанец прибудет в расположение «лебедей» на следующей неделе.

    В минувшем сезоне 28-летний форвард забил один гол и отдал три результативные передачи в 36-ти встречах. Согласно порталу Transfermarkt, игрок стоит 12 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что валлийский клуб отказался от идеи покупки Джона Терри.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.07.2017 01:22
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