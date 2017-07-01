Игрок сборной Грузии Табидзе сменил «Урал» на «Уфу»

Защитник сборной Грузии Джемал Табидзе, до недавнего времени защищавший цвета екатеринбургского «Урала», стал футболистом «Уфы». Башкирский клуб не называет конкретную длительность трудового соглашения, ограничиваясь словом «долгосрочный».

«21-однолетний футболист начал карьеру в чемпионате Грузии в команде «Сабуртало». В составе этого клуба он дебютировал в высшей лиге чемпионата своей страны. На тот момент ему было всего 17 лет. В первом сезоне Табидзе провел за «Сабуртало» 18 матчей, в следующем – 19. В то же время Джемал привлекался к матчам юношеской сборной Грузии. Игра молодого футболиста привлекла внимание скаутов нескольких европейских клубов. Табидзе ездил на просмотр в «Ливерпуль» и «Реал-Мадрид». А летом 2015 года Джемал стал игроком бельгийского «Гента», где выступал за вторую команду клуба. Табидзе вызывался в молодежную сборную Грузии, а вскоре защитник дебютировал и за главную национальную команду своей страны, выйдя на поле в двух товарищеских матчах – против Узбекистана и Иордании», – говорится в официальном заявлении «Уфы».

В футболке «Урала» Табидзе выходил на поле всего четыре раза, пополнив команду зимой текущего года.