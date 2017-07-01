Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста

Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста

1 июля 2017, 12:38
4

В североирландском футболе случился забавный трансферный курьез. Так, два сильнейших клуба страны – «Крузейдерс» и «Линфилд» – в течение одного дня (30 июня) проинформировали на своих страницах в «Твиттере» о подписании контракта с одним и тем же игроком – Джошем Робинсоном.

Первым о трансфере сообщил «Линфилд», спустя некоторое время – их соперник по чемпионату Северной Ирландии. Оба клуба уже направили в компетентные органы все бумаги о переходе. Федерация футбола страны намерена провести проверку по данному факту.

Центральный защитник Робинсон, которому 24 года, ранее числился в составе таких британских клубов, как «Рейнджерс», «Йорк Сити» и «Бостон Юнайтед».

Источник: Twitter
Крузейдерс Линфилд
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Munez89
1498908252
Да все ясно, чувак и тем и тем сказал, что перейдёт, но потом соскочил с одной темы и запутал всех, короче шляпный человек 101%.
Ответить
МАКАРШВЕД
1498909307
Будет играть по очереди в обоих клубах, время только надо что бы не совпадало матчей!
Ответить
dok66
1498916132
Остап Б просто отдыхает . .. Далеко пойдет ))))))))
Ответить
NNNN-4
1498925269
Не иначе там тоже Бомбардир читают...
Ответить
Главные новости
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
3
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
2
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
6
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
14
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
2
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
2
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
8
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
13
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Все новости
Все новости
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
1
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
1
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
1
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
3
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
2
У Месси худшая отрицательная серия с 2014 года
11:27
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
2
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
8
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
13
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
10:07
3
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
9
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+