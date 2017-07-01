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    Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста

    В североирландском футболе случился забавный трансферный курьез. Так, два сильнейших клуба страны – «Крузейдерс» и «Линфилд» – в течение одного дня (30 июня) проинформировали на своих страницах в «Твиттере» о подписании контракта с одним и тем же игроком – Джошем Робинсоном.

    Первым о трансфере сообщил «Линфилд», спустя некоторое время – их соперник по чемпионату Северной Ирландии. Оба клуба уже направили в компетентные органы все бумаги о переходе. Федерация футбола страны намерена провести проверку по данному факту.

    Центральный защитник Робинсон, которому 24 года, ранее числился в составе таких британских клубов, как «Рейнджерс», «Йорк Сити» и «Бостон Юнайтед».

    Источник: Twitter

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    01.07.2017 12:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 1 июля 2017, 19:07

      Не иначе там тоже Бомбардир читают...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июля 2017, 16:35

      Остап Б просто отдыхает . .. Далеко пойдет ))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 1 июля 2017, 14:41

      Будет играть по очереди в обоих клубах, время только надо что бы не совпадало матчей!

      5
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 1 июля 2017, 14:24

      Да все ясно, чувак и тем и тем сказал, что перейдёт, но потом соскочил с одной темы и запутал всех, короче шляпный человек 101%.

      -1
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