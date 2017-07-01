Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста

В североирландском футболе случился забавный трансферный курьез. Так, два сильнейших клуба страны – «Крузейдерс» и «Линфилд» – в течение одного дня (30 июня) проинформировали на своих страницах в «Твиттере» о подписании контракта с одним и тем же игроком – Джошем Робинсоном.

Первым о трансфере сообщил «Линфилд», спустя некоторое время – их соперник по чемпионату Северной Ирландии. Оба клуба уже направили в компетентные органы все бумаги о переходе. Федерация футбола страны намерена провести проверку по данному факту.

Центральный защитник Робинсон, которому 24 года, ранее числился в составе таких британских клубов, как «Рейнджерс», «Йорк Сити» и «Бостон Юнайтед».