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  • Миллер: «Что не нравится в стадионе «Санкт-Петербург»? Что ему все завидуют»

Миллер: «Что не нравится в стадионе «Санкт-Петербург»? Что ему все завидуют»

30 июня 2017, 19:37
46

Глава правления «Газпрома», титульного спонсора ФК «Зенит», Алексей Миллер ответил на вопрос, что ему больше всего не нравится в недавно открытом стадионе «Санкт-Петербург», к которому есть масса критических вопросов со стороны болельщиков и специалистов.

«Не нравится, что ему завидуют», – приводит слова менеджера издание «Экономика сегодня».

В данный момент арена на Крестовском острове является главной для проходящего в России Кубка конфедераций, поскольку именно на ней 2 июля состоится финальный матч между командами Германии и Чили.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (46)
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А Л Е К С А Н Д Р К
1498842467
Это не лечится ...
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RedWhiteFans2
1498843073
Вообще уже совесть потерял. Для всех адекватных людей эта арена стала символом воровства, коррупции, непрофессионализма, транжирства и ещё 25-ти идентичных понятий, а он кроме зависти ничего не увидел..... Абсурд....
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exreporter
1498843785
бредовая попытка перевести в сарказм. при всем уважении к болельщикам Зенита. Да и даже им в этом деле все ясно. Мне на данный момент больше всего не нравится в стадионе то, что никто не сел за растрату средств.
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Masteralex
1498844396
повезло Португалии и Мексике что сыграют на Открытие :)
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slavа0508
1498845027
Похоже у у Гены Орлова перенял нести чуш
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spartach n1
1498846414
Ну мудило,что ещё сказать .
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Par Mezan
1498848660
Стадион - говно! Отстал от современности лет на 30. Тяжеловесный, мрачный и какой-то несчастный, убогий. Жаль просеренные деньги, хоть они и не мои....
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Atom2020
1498854252
Похоже одни и те же вещества с Орловым употреблял. У того Дзюбе с Кокориным завидуют, у этого - Крестовскому ... а то что объекты "зависти" - полное *овно ни того ни другого не смущает ...
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plehanov6
1498866334
Ха-ха-ха!!! Самовлюбленный болван!
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Одинокий волк Маквейд
1498877271
Лузерам не завидуют, ими брезгуют
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