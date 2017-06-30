Миллер: «Что не нравится в стадионе «Санкт-Петербург»? Что ему все завидуют»

Глава правления «Газпрома», титульного спонсора ФК «Зенит», Алексей Миллер ответил на вопрос, что ему больше всего не нравится в недавно открытом стадионе «Санкт-Петербург», к которому есть масса критических вопросов со стороны болельщиков и специалистов.

«Не нравится, что ему завидуют», – приводит слова менеджера издание «Экономика сегодня».

В данный момент арена на Крестовском острове является главной для проходящего в России Кубка конфедераций, поскольку именно на ней 2 июля состоится финальный матч между командами Германии и Чили.