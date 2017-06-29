Ланин: «Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» был, как «Барселона»

Полузащитник «Крыльев Советов» Олег Ланин, являющий воспитанником «Краснодара», рассказал о целях президента «быков» Сергея Галицкого.

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» был, как «Барселона». То есть, не только иметь в основном составе 11 воспитанников на поле, но и показывать аналогичный футбол. Думаю, это со временем произойдет, и мечта Галицкого сбудется», – сказал Ланин.

Рассказ об академии «Краснодара» можно прочитать здесь.

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» стал «Барселоной». В России делают идеальную академию