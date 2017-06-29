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  • Ланин: «Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» был, как «Барселона»

Ланин: «Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» был, как «Барселона»

29 июня 2017, 13:19
7

Полузащитник «Крыльев Советов» Олег Ланин, являющий воспитанником «Краснодара», рассказал о целях президента «быков» Сергея Галицкого.

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» был, как «Барселона». То есть, не только иметь в основном составе 11 воспитанников на поле, но и показывать аналогичный футбол. Думаю, это со временем произойдет, и мечта Галицкого сбудется», – сказал Ланин.

Рассказ об академии «Краснодара» можно прочитать здесь.

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» стал «Барселоной». В России делают идеальную академию

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Ланин Олег
Комментарии (7)
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Одинокий волк Маквейд
1498732876
Вот про воспитанников не понял, про Месси и Неймара, например
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Тазит
1498735396
Сморозил...
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84aivengo
1498736090
судя по тому как клуб развивается,как инфраструктура идет в ногу со временем ,успехи не за горами...
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Mahone
1498739441
Сказочник!!!!!!! Но что за жизнь без мечты!!!!!!!!!! Посмотрим-говорят мечты сбываются
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anri1703
1498741070
а почему бы и нет на уровне рпл покрайне мере стабильно выступать в еврокубках тем более клуб южный климат позволяет футболом заниматься
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ijgjr
1498745823
мало ли кто что хочет
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